北榮首發防災包 盼企業響應捐贈

國防部近期發布《台灣全民安全指引》，也就是「小橘書」，內容包括如何應對天災、戰爭等緊急狀況，盼提升民眾防災意識。台北榮民總醫院院長陳威明指出，小橘書相當重要，因此北榮首發「防災包」，呼籲民間企業響應捐贈，增強社會韌性。

中華民國公立醫院協會21日舉辦「醫療韌性守護健康台灣」研討會。陳威明指出，過去面對疫情、八仙塵爆等重大挑戰是「病人送到醫院」，在強大醫療體系下都能得到妥善處理。然而，當面臨大型自然災害、戰爭，醫院本身也可能受創，顯示面臨危難，不能只靠單點醫院，必須以區域聯防應對，社區志工的民間動員力也扮演關鍵支持力量。

陳威明提到，瑞典發放全民防災手冊，住在瑞典的女兒更送自己瑞典防災包當父親節禮物，原本不以為意，直到今年拜訪日本京畿大學，校方也贈送防災包，因此決定製作「防災包一號」，內容物包括電池、保暖用品、充氣枕頭、簡易壓縮毛巾等。防災包由企業贊助，民間力量大，疾呼企業界響應，持續幫助人民，多多捐贈、擴散力量。

賴清德總統表示，自己開了眼界，沒想到防災包可以當父親節禮物，未來會推廣讓防災包成為教師節、母親節禮物，讓全民重視防災觀念。

賴清德說，無論面臨天災或任何緊急狀況，醫療系統都必須快速反應、維持運作。未來必須持續強化醫療應變及韌性，從單純「點、線」的災害應變支援，提升到「面、網絡」的國家安全。此外，無論是藥品、醫材，或醫療系統的穩定、彈性及快速反應，都是要持續精進的重要課題。