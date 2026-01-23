北榮鳳林分院否認關閉40病床 將設180床長照機構

台北榮總鳳林分院。（翻攝自台北榮總鳳林分院臉書／羅亦晽花蓮傳真）

網路近日傳出位在花蓮的台北榮總鳳林分院準備關閉慢性精神病房，有40床的患者要轉到玉里分院，且玉里分院因醫師離職造成排病床速度變慢，且榮民榮眷優先，最快要等到6月才可能入住，引發民眾憂心影響就醫需求。對此，院方澄清，配合政府政策設置住宿式長照機構調整病床，並無關床一事，且鳳榮分院下半年將設立住宿型長照機構，提供180床服務。

榮總鳳林分院及玉里分院為綜合型地區醫院，肩負地方醫療與急救的責任外，同時也收治精神疾病住院患者，包括憂鬱症、躁鬱症、思覺失調症等。

廣告 廣告

近日有1名南部自閉症患者家屬，在社群平台Thread發文指，經打聽玉榮分院審核與排床現況，得知鳳榮分院正準備關閉，有40床患者要轉回去，且院內急性病床因1名醫師離職，關了一些病床，造成病人去化速度變慢，加上榮民榮眷優先，最快要等到6月才可能入住。

對此，院方澄清，鳳榮分院慢性精神病房現住40多名患者，沒有關病床，只是因為調整、改善並優化病床設施，將部分病人轉至玉里治療，且因發文者的孩子經醫師評估，認為不符合醫院的收治條件，若家長要求長期安置有一定難度，認為應是雙方傳遞消息時發生誤會，才引發錯誤見解。

院方也提到，目前兩院床位足夠因應東部民眾的需求，且鳳榮分院今年預計有3名新進精神科醫師，玉里也會有2名新進醫師，分別為家醫科及婦產科，不會有因為醫師不足而關床的情況。

另外，鳳榮分院及玉榮分院正配合衛福部長照3.0政策，調整病房配置並設立住宿型長照機構，其中，玉榮分院去年已成立住宿型長照機構「陶園」，共提供104床，鳳榮分院也預計在今年下半年成立，總床位數180床，正在等設立許可核發，規畫第一階段供應30至40床、明年70床，後年70至80床。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

更多中時新聞網報導

鄧紫棋4月唱進台北大巨蛋

NBA》詹皇21年全明星先發告終 巴特勒賽季報銷

洪詩照顧失智公公：愛屋及烏