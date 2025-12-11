北榮、台大院長賣藥 AI詐騙啦

刑事局11日召開打詐儀錶板記者會，局長周幼偉（中）邀請知名演員陳幼芳（左二）以自身經驗宣導防詐。（范揚光攝）

AI詐騙層出不窮，國內龍頭醫院院長紛紛遭冒用！臺北榮總院長陳威明近期遭以AI製成影片，打著「台灣骨科聖手推薦」的名號，販售「日本透骨膏」；台大醫院前院長吳明賢也被盜用影片、聲音，且來源竟還是他為警政署錄製的反詐騙影片。刑事局已建立名人白名單，每日主動搜尋主要網路廣告平台上易遭偽冒企業家、財經名人、媒體網紅等的廣告、社群帳號、粉專，發現立即依詐防條例通報業者下架、停權。

陳威明說，AI詐騙猖獗，聲紋都可變造，榮總、各大醫院院長沒人會去幹這種事。他曾提及「不必要的醫材，沒有功能差異的藥品和醫材，不建議使用」，2周300多萬人點閱，詐團很聰明，先播那段取得民眾信任，後面再來廣告他們的藥，聲音一模一樣，民眾務必提高警覺勿上當。

不僅是北榮院長，今年5月，時任台大醫院院長吳明賢的影片、聲音在臉書上流傳，宣傳一款台大新突破、可以喝的瘦瘦針，還稱「買299元藥品加送3000元百貨禮券」，其原始影片來自他為警政署錄製的反詐騙影片。另吳明賢也被網傳親研「安神古方補心丸」，稱可根治失眠，親測有效，吳澄清沒研發該產品。

今年9月，台大醫院院長余忠仁上任不久，就有人在Threads發文稱在書店巧遇，聽他分享某生技公司計劃，市值可能迎來大幅成長，但余不識此人，沒去過那家書店，也不曾提過該計畫。

詐團假冒名人詐騙案件層出不窮，刑事局指出，常見手法包括假冒名人贈書，進而邀請民眾加入假投資群組；假冒名人推銷商品；假冒名人誘騙投資及利用AI生成影片詐騙，難以分辨真偽。

警方表示，因假帳號大都在境外，加上現在AI普及方便，都讓警方難以追查，民眾應確認名人帳號是否通過驗證。統計今年1月1日至12月8日止，刑事局已累計通報超過2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉專。

警方表示，民眾若發現個人照片遭盜用設立臉書帳號，可利用官方管道檢舉。提醒盜用他人圖像、身分註冊帳號，不僅違反《個人資料保護法》，更涉犯《刑法》偽造文書罪；若將偽冒帳號用於詐騙，涉及詐欺重罪，民眾切勿以身試法。