北榮、高榮刁難公職人員不補加班費？​工會批院方：只補發契約人員極度不公平

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「榮總閃耀光環，基層血汗傷悲」、「還我全額加班費，拒絕打折假補發」台北榮總、高雄榮總工會10餘人，12日在北榮門前集結並高呼口號，抗議院方辦理追溯過去5年加班費諸多刁難。台北榮總則回應，一切依法行政，但需要作業時間，請員工體諒。

據瞭解，早期榮院體系加班費只算到1小時以上，後改為半小時以上，直到近期退輔會提出依《勞基法施行細則》，員工出勤紀錄應計算到「分鐘」為止，各榮院才依《民法》第126條，辦理2020年1月至2024年6月的加班費專案補發，即追溯補發員工過去5年積欠的加班費。​

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照說退輔會願意這麼做對員工應是好事，但到場抗議的北榮及高榮工會人員指出，院方表面上說要辦理補發積欠加班費，實際上卻交由各單位主管自行認定，且多所刁難。例如要求申請超過1小時餘數的加班費，必須符合過去曾經申請過加班費的門檻。此外，院方只辦理契約人員的加班費補發，對於占北榮約7成的公職人員卻不理不睬，極度不公平。

台北榮總工會理事長黃甘迪表示，他們抗議的訴求共有3個：其一是北榮及高榮院方應正視工會及基層訴求，立即啟動協商、延長申報期限、完整清償《勞基法》及公職人員未被給付之全額加班費；其二、工會主張退輔會應改正現行追補制度缺漏後重新公告，轄下榮民醫院應開放同仁自主查詢5年電子簽章紀錄，莫再藉故刁難駁回基層申報案件；其三，要求衛福部及勞動部全面清查各醫院現存之龐大加班黑數，以及追溯5年加班費受阻等嚴峻問題，嚴格落實勞動檢查及工時管理制度改革。

前往現場聲援北榮及高榮工會的台大醫院工會祕書長邱宇弘則強調，依據《勞動事件法》第38條指出：出勤紀錄內記載之勞工出勤時間，推定勞工於該時間內經雇主同意而執行職務。換言之，院方只要依員工出勤紀錄內的出勤時間，補發員工未給的加班費就好，其他都無需多言。

針對台北榮總工會各項訴求，院方表示，該院自2024年7月10日起已正式實施加班費計算至分鐘制度，並於2025年8月4日主動宣布辦理加班費追溯5年補發。然而追溯核算作業涉及數千名員工，需投入大量人力進行資料蒐集、整理、查核與計算，是一項相當龐大且繁複的工程。

此外，加班費追溯發放必須以實際加班事實及相關紀錄為依據，例如同仁下班因個人事務、參與社團活動等原因停留院區後再行刷卡下班，均可能導致計算結果失真，無法兼顧制度公平與實質正義。



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