北模作文「我的媽媽是代理孕母」惹議 教育局：擬增審題機制

北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」惹議，雙北教育局擬增加審題機制。（示意圖，資料畫面）

北北基公立高中學測模擬測驗作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發爭議，因代理孕母在台灣還未合法，議題也存有爭議，引發各界反彈。對此，雙北教育局今（21日）表示，未來將增加審題機制，並針對出版社訂定相應罰則。

台北市議員曾獻瑩、新北市議員黃心華等人今（21日）針對北北基學測作文題「我的媽媽是代理孕母」爭議召開記者會及公聽會。曾獻瑩表示，高度爭議性考題不應出現，學生進入試場是為評量學習成果，而非被迫表態價值立場，強烈要求教育局嚴格把關、出版社嚴格配合，絕不能偷渡爭議性考題。

黃心華則指出，模擬考原本應該是促進考生多元思考、作為公平鑑別工具的考題，現在卻讓學生被迫站在倫理爭議的前線，甚至可能為了迎合命題者的意向而進行「價值勒索式」寫作，引發倫理與教育目的的雙重問題，希望未來政府單位擬訂把關機制，嚴禁這類考題再次出現。

台北市教育局副局長鄧進權說明，未來將在學校與出版社之間建立更明確的命審題機制，並將研議對出版社訂定相對應罰則，要求出版社更加重視；新北市教育局副局長劉明超強調，未來除了有命題、審題機制外，也要求學校將相關罰則納入與出版社簽約當中，以保障學生權益為第一目標，教育單位應該保持教育中立立場，不應影響學生。





