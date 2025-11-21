北模作文《我的媽媽是代理孕母》惹議 雙北教育局：增審題機制訂罰則
〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市30校高中生9月參加「北北基模擬考」，當中作文題目《我的媽媽是代理孕母》引發家長與學生高度反彈。台北市議員曾獻瑩、新北市議員黃心華今召開記者會及公聽會，強調這類爭議題目應避免於考試中出現。雙北教育局也說明，未來將增加審題機制，並會針對出版社訂定相應罰則。
曾獻瑩表示，高度爭議性考題不應出現，教育現場也不能成為特定立場老師或特定意識形態團體的洗腦工具，考場更不可以變成價值輸入的管道；他強調，學生進入試場是要評量學習成果，而非被迫表態價值立場，要求北市教育局嚴格把關，絕不能偷渡爭議性考題，也要嚴格要求出版社配合，讓考題可以單純的評量孩子的學習狀況，而不是成為社運團體偷渡議題的目標。
黃心華表示，考試的初衷應該是要公平鑑別學生的能力，這次的題目從法制等各種角度都充滿爭議，更甚還強迫學生以第一人稱書寫，讓考生被迫迎合出題者意向，從事這種價值勒索式的寫作，希望未來政府單位要有把關機制，教育局要從監督、輔導立場，嚴禁這類考題再出現。
國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，現在許多模考題目由出版社外包，命題費低、審題鬆散，品質遠不及正式考試，這類命題更應該要有正反論述，給予孩子足夠的知識判斷才能促進成長，而非像這次題目已經設定方向，根本就是洗腦題目。
新北市安康高中家長會副會長李亭瑩表示，她的女兒也寫了這題，班上學生在討論時普遍認為題目設定莫名其妙，且題幹全為正面敘述、沒有客觀比較，還有學生將此視為陰謀論，懷疑是否是未來政策導向，要先讓18歲以下孩子支持。
台北市教育局副局長鄧進權說，北模雖非法定測驗，教育局仍要高度重視其品質，未來將在學校與出版社之間建立更明確的命審題機制，最高決策應由學校負責，並已訂出標準作業流程；此外，也將研議對出版社訂定相對應罰則，要求出版社更加重視。
新北市教育局副局長劉明超表示，新北市有針對此事開會，未來除了有命題、審題機制外，也要求學校將相關罰則納入與出版社簽約當中，以保障學生權益為第一目標，教育單位應該保持教育中立立場，不應影響學生。
更多自由時報報導
好晃！凌晨3:43雲林古坑規模4.3地震 半夜嚇醒一票人
全台遊樂區冠軍變廢墟 台灣民俗村現況曝
勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看
明起漸回暖、週末中南部飆30度 下週又有熱帶擾動發展
其他人也在看
98分變82分？ 警接罕見報案 要查小一生數學成績
這真的是警方接到罕見的報案，台南一名家長 認為小一兒子，數學期中考拿98分，聯絡簿上學生也填了98分，老師沒有修改，但是學校系統只登錄82分，家長po網指控導師塗改分數 還藏考卷，校長能力不足，讓校長氣的提告誹謗，家長則說講的是事實不怕被告，現在警方要調查這名小一生，數學到底考了幾分。 #數學#期中考#誹謗東森新聞影音 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 3 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
《興櫃股》最強新股！鴻勁1原因外資喊上3500元
【時報-台北電】興櫃股王鴻勁精密預計下周四（27日）上市掛牌，以1495元申購價與興櫃股價推算，每張價差高達百萬，在17~19日止的3天申購期間，總計凍資2992億元刷新市場紀錄，昨（20）日興櫃股價續漲至2595元，中籤投資人等同現賺110萬元，且外資喊出3500元目標價，再寫新科千金股超狂紀錄。 由於鴻勁本次總計收到20萬157筆公開申購單，凍結市場資金2992億元，除創下單一個股公開申購凍資最高金額紀錄，平均得標價2030.37元、競拍總得標金額267.9億元，也雙雙刷新紀錄，而按照公司提供申購3299張換算，初估中籤率約1.65%，預計今（21）日進行抽籤。 鮮少出具台灣個股報告的神祕外資Aletheia資本，繼7月罕見釋出對鴻勁的正面看法，最新報告再度出爐，預期AI GPU/ASIC產品發展前景，將帶來主動式溫控系統（ATC）、高階半導體製程後段測試分選機（handler）與冷板的全面升級，為鴻勁帶來30%的成長空間。 看重鴻勁在半導體先進製程的關鍵角色，該外資上調鴻勁明起2年EPS預估值17~25%，除給予「買進」評級，目標價更一口氣調升4成，由2500元升至3500元，以時報資訊 ・ 2 小時前