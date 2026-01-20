北橫公路台7線坍方！巨大土石崩落現場畫面曝光 道路阻斷封閉管制

記者林盈君／宜蘭報導

受到東北季風降雨、宜蘭地區地震影響，北橫公路台7線68.7公里處 (明池路段）上邊坡土石崩落，坍方量體約300立方公尺，造成道路阻斷，現場已進行緊急性道路封閉管制。

北橫公路台7線68.7公里處 (明池路段）上邊坡土石崩落。（圖／翻攝畫面）

公路局東區養護工程分局獨立山工務段搶修人員機具已於現場警戒，已發布沿線資訊可變看板（CMS）、警廣及通報相關觀光旅宿業。預計於今（20日）14時搶通，待現場坍方清理且邊坡穩定後，不排除提前或延後開放通行。

北橫公路台7線68.7公里處 (明池路段）上邊坡土石崩落。（圖／翻攝畫面）

對此，公路單位呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息，並預先規劃行程及相關應變措施，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

廣告 廣告

北橫公路台7線68.7公里處 (明池路段）上邊坡土石崩落。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

蘆洲36歲啃老男砍死父母！狼狽落網身上剩587元 稱「忍很久了」揮刀

主播林宸佑遭收押！帳戶驚見百萬金流+泰達幣 疑收買士官洩國安機密

嫌5000元零用錢不夠花！蘆洲啃老男37刀砍死父母 犯案後逃亡身影曝

趙少康亮票案今宣判！認罪「亮票不對」求輕判 北院一審結果引關注

