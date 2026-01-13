北橫公路台7線大量土石崩落 明池路段急封閉管制

北橫公路台7線68.7K發生坍方阻斷。 圖：交通部公路局/提供

[Newtalk新聞] 受近日地震及連續降雨影響，北橫公路台7線68.7k道路邊坡發生大量土石崩落，造成該路線阻斷無法通行。目前已進行道路封閉管制，預計今(13)日17時搶通，提醒欲行經該路線的民眾改採其他替代道路行駛。

北橫公路台7線68.7k(明池路段)，因近期宜蘭地區地震及降雨影響，發生邊坡土石大量崩落，坍方量體約600立方公尺，造成該路線道路阻斷，現場已進行緊急性道路封閉管制。

公路局表示，東區養護工程分局獨立山工務段搶修人員機具已赴現場警戒，並同步發布沿線資訊可變看板(CMS)、警廣及通報相關觀光旅宿業。預計於今(13)日17時搶通，後續視現場坍方清理且邊坡穩定後，不排除提前或延後開放通行。

廣告 廣告

公路單位呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；用路人需持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，務必提前因應規劃避免受困滯留。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

代理孕母爭議 李安妮持反對態度：「個人自由」不能成為辯護理由

黎智英遭押逾5年 控方稱「健康無異常及肥胖」辯方：多病獨囚艱難

北橫公路台7線68.7K發生坍方阻斷。 圖：交通部公路局/提供

台7線68.7K坍方阻斷替代道路。 圖：交通部公路局/提供