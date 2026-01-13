北橫公路台7線68.7K大坍方 緊急性封路管制

宜蘭近日受到地震和豪雨影響，今（13日）北橫公路台7線68.7K公里處（明池路段）發生大量土石崩落，造成道路阻斷，已緊急性封路管制。

北橫公路台7線68.7K今天發生坍方。（圖／公路局提供）

東區養護工程分局今天表示，因近期宜蘭地區地震及降雨影響，造成北橫公路台7線68.7k （明池路段）上邊坡大量土石崩落，坍方量體約600立方公尺，造成道路阻斷，現場已進行緊急性道路封閉管制，公路局東區養護工程分局獨立山工務段搶修人員機具已赴現場警戒，已發布沿線資訊可變看板（CMS）、警廣及通報相關觀光旅宿業。

東區養護工程分局說，預計於今天17時搶通，等現場坍方清理且邊坡穩定後，不排除提前或延後開放通行。

大量土石崩落，阻斷交通。（圖／公路局提供）

公路單位特別呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

