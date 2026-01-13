北橫公路宜蘭明池段坍方阻斷 (圖)

其他人也在看
成人公費肺炎鏈球菌疫苗 1/15起「只打1劑」
嘉義市政府衛生局指出，自115年1月15日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗施打1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20或PCV21），即具完整保護力，民眾不必再挨2針，讓接種更便利，呼籲符合資格民眾儘速安排接種，以提升免疫保護力，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的風險。市府衛生局局長廖育瑋指出，成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級接種作業自今年1月15日起，將施打1劑取代原本2劑肺炎鏈球菌疫苗(13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）各1劑)。肺炎鏈球菌疫苗公費對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類。廖育瑋說明，符合資格的民眾須依下列接種原則施打：一、從未接種過PCV13/15/20及PPV23者，可接種1劑PCV20；二、曾接種PPV23且間隔至少1年者，可接種1劑PCV20；三、曾接種PCV13/ 15且間隔至少1年者（IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8週），接種1劑PPV23(該原則待全國PPV23用罄後，則以PCV20銜接接種)；四、如已完成兩劑PCV台灣好新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
賴清德靠AIT施壓韓國瑜？ 吳宗憲痛批：綁架在野黨
美國在台協會（AIT）處長谷立言近期頻繁接觸台灣政壇人士，1月7日拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣。國民黨文傳會主委、立委吳宗憲10日批評，民進黨刻意拿美國例子來對照台灣，實際上是藉民生議題施壓、綁架在野黨，讓不合理、浮濫的支出繼續存在。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
在野擬總預算「分拆審查」 綠委：預算非自助餐
台北市 / 綜合報導 中央政府總預算審查卡關，連帶影響到民眾的社福及建設，因此在野黨打算先放行，包括TPASS、治水、生育補助等部分新興計畫預算。對此國民黨立委羅智強表示，只要藍白溝通完成就會有一致決定。民進黨立委鍾佳濱則批評，沒按照議事規則來審查，就會被宣告違憲。小Baby一出生，奶粉尿布吃的喝的通通都要錢，因應少子女化減緩家長經濟負擔，政院推出40億元生育補助，及14億挹注公托場地更新，但今年度中央政府總預算，遲遲未審查經費全面卡關，在野黨擬訂「分拆表決」。立委(國)羅智強說：「針對新興計畫，新增項目，有急迫性的，兩個黨會來研究，只要溝通完成，兩個黨就會有一致的行動出來。」預算洋洋灑灑怎麼拆？藍白擬提案將具有急迫性，以及攸關重大民生性的預算，包含河川排水改善計畫，生育補助學校校舍整建，攸關通勤族權益的TPASS等33個項目，但綠營主張立法院審議法案，預算案都是全案交付審查，怎麼能將總預算拆開處理？立委(民)鍾佳濱說：「總預算的項目當作自助餐，他要的就拿，不按照議事既定的規定，或慣例來執行的結果，通常就會造成被宣告違憲的下場。」只是為解決恐斷炊的TPASS，基北北桃交通首長急開會，決議由地方先行籌資代墊，但最多只能支撐5到6個月。台北市交通局長謝銘鴻說：「地方政府先用自己的預算，這是一個很重大的民生政策，我們期望它不致中斷。」總預算僵局也讓民生受到影響，地方喊話中央提出解方，別讓民眾權益跟著喊卡。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 1
揭中共5大「認知戰」手法 國安局示警：動員科技、公關公司｜#鏡新聞
國安局1/11上午發布新聞稿指出，中共持續對台認知作戰，選擇重要時事加強炒作，期達到「激化台灣內部對立」、「削弱民眾抗敵意志」、「影響友盟援台意願」及「爭取認同中共立場」等戰略目標，因此國安局近期完成「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」報告，期望讓民眾進一步了解中共影響力行動對民主社會的危害。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 58
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 6
曾來台掀起「曼尼旋風」 53歲拉米瑞茲年薪竟與現役大谷領得一樣多
美國數據分析公司近日公布一項薪資分析，顯示旅美日籍道奇球星大谷翔平（Shohei Ohtani），因合約中採取薪資延遲支付的安排，目前實際年薪僅為 200 萬美元。巧合的是，自 2011 年離開大聯盟的退役名將「曼尼」拉米瑞茲（Manny Ramirez），目前同樣每年向紅襪領取 200 萬美元，兩人年薪數字一致，引發美國球迷熱議，甚至質疑這樣的薪資結構是否已「扭曲制度」。太報 ・ 15 小時前 ・ 13
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 76
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 17
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 5
網紅赴俄旅遊認貪圖「快速通關」喪失台灣身份 移民署證實！陸委會揭1挽救方法
旅遊Podcaster「花爺」擁有2萬粉絲追蹤，近日分享旅遊陷阱的經歷，坦言在中國旅遊期間，誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，而辦了一本的「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後被認定違規，依法喪失台灣身分。對此，陸委會再次重申，中國所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有3個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件，提醒民眾若規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，以免違法。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 49
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
一表看13家金控去年大賺5863億元創史上次高 富邦金蟬聯17年獲利王
3家上市金控2025年12月以及全年獲利12日全數出爐！其中10家獲利正成長，8家創史上新高，單月受壽險業大幅提列外匯價格準備金 導致整體金控只賺258餘億元；累計全年（不計新光金）獲利為5863億元，還較去年小幅增加1.55%，是創下金控史上第二高紀錄。《Yahoo股市》一次彙整13家金控獲利排名洗牌及成長率表格一次看，富邦金（2881）上月只小賺1億多，仍連17年蟬聯每股獲利王。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 1
「地獄廚神」戈登女兒結婚了！跟申敏兒同選Elie Saab婚紗，靈感來自兩位高人氣王妃
「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）二女兒荷莉拉姆齊（Holly Ramsay）在2025年底與英國奧林匹克金牌游泳運動員亞當佩蒂（Adam Peaty）完婚，並在近日曝光了婚禮花絮，並同步公開婚紗品牌，與同樣在十二月完婚的marie claire 美麗佳人 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
「糖漿畢業了！」國安基金護盤279天宣布退場 網哭：明天人踩人
國安基金在2025年4月9日爆發股災時進場護盤，時間已達279天，這期間台股不僅回穩，更屢創新高。國安基金例行委員會今（12）日即宣布退場，對此，不少網友驚呼「糖漿畢業了」、「國安不要走」、「明天人踩人」，也有人擔心國安基金退場後，台股是否將面臨震盪考驗。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 52
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 5