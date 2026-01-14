北橫公路明池路段坍方搶通 採人員警戒管制通行

[Newtalk新聞] 立法院國民黨團、民眾黨團日前對總統賴清德提出彈劾案，今明兩日召開公聽會，要請社會公正人士發表意見。東海大學法律系退休教授林騰鷂受民眾黨團邀請，今（14）日出席並發言，逐一說明其對總統賴清德施政與憲政作為的嚴厲批判，直言彈劾「只是制裁的開端」。 立法院今日召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會 林騰鷂表示，賴清德曾自稱「我不貪、不取，你們為什麼要彈劾我」，但他認為此說法「無知、無恥又無賴」，強調「錯誤的政策比貪汙更可怕，不當的人事安插也比貪汙可怕，更可怕的是濫用公權力、亂花人民的血汗納稅錢」，因此有必要將賴清德上任一年七個多月來的作為攤在陽光下檢視。 林騰鷂指出，第一項最嚴重的惡行，是賴清德「背叛人民，違反憲法忠誠義務」。他提到，賴清德在競選總統期間曾公開承諾，當選後將召集朝野協商推動憲政改革，也曾在接受網路節目訪問時宣示要推動司法改革、處理「恐龍法官」問題，但執政後卻反而稱許相關作為，與過去承諾形成強烈對比。他強調，總統依憲法第48條宣誓「遵守憲法、盡忠職務，如有違誓願受嚴厲制裁」，而今日的彈劾正是制裁的起點。 第二項惡行，林騰鷂直指賴清德「不依憲公布法令、不

