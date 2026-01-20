北橫台7線明池段搶通！傍晚5時最後放行 夜間仍封路

受東北季風降雨、地震影響，北橫公路台7線68.7K明池路段20日早上8時出現上邊坡坍方阻斷，一度封閉。經緊急搶修，已在當天下午3時搶通，但傍晚5時最後1次放行後，執行夜間預警性封路。

北橫公路台7線明池路段20日發生上邊坡坍方阻斷道路，已在當天下午3時搶通。（圖／公路局東區養護工程分局提供）

公路局東區養護工程分局表示，近日東北季風降雨及地震影響，北橫公路台7線68.7K明池路段20日發生上邊坡坍方阻斷狀況，坍方量體約300立方公尺，現場一度實施緊急性道路封閉管制。

經公路局東區養護工程分局獨立山工務段搶修團隊調派搶修機械及人員於現場積極辦理搶修，20日下午3時搶通，並解除緊急性道路封閉管制。

廣告 廣告

但因災點現場災後初期上邊坡仍有坍土浮石，穩定性欠佳，採每小時放行1次，分別是20日下午4時整、傍晚5時整。考量高山起霧夜間無法有效監看上邊坡，自20日傍晚5時放行後，另執行夜間預警性封路，待21日早上8時開放通行後，進行人工刷坡，每整點放行1次管制通行，呼籲用路人配合現場人員警戒通行。

由於明池段上邊坡狀況仍不穩定，入夜後實施預警性封路直到21日早上8時採每整點放行1次。（圖／公路局東區養護工程分局提供）

另因接連災害影響造成部分路基流失，道路寬度縮減情形，考量用路人安全，禁止總重15噸以上車輛通行管制措施，後續進行邊坡保護、路基加固等搶修工程，以提升災害路段之抗災能力。

公路局籲請用路人，當遇豪雨（或連續降雨）及地震過後，山區道路易有坍方、落石，如非必要請勿於災後進入山區道路，並請關注氣象資訊及道路管制或通阻訊息，充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路」APP或收聽路況廣播訊息，掌握最新道路通阻資訊。

延伸閱讀

美擬對記憶體課100%關稅 外媒點名2台廠恐受波及

對美談判完成任務！卓榮泰「愛的抱抱」張惇涵加碼賴清德暖心消夜

台灣模式非供應鏈外移！鄭麗君曝台積電未來投資布局