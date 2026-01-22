北橫台7線英士路段 1/26至2/10上邊坡災修工程施工交管

北橫公路台７線英士路段上邊坡災害施工自一月二十六日起至二月十日實施交管，請用路人配合現場交管人員指揮通行。（公路局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

公路局獨立山工務段為維護用路人行車安全，辦理北橫公路台７線九十點七公里、九十一點七公里（英士路段）上邊坡災害施工交管，自一月二十六日起至二月十日（假日不施工管制），施工管制時間為每日上午九時十分至下午四時，採每一小時放行十分鐘，請用路人配合現場交管人員指揮通行。

另近期受東北季風影響，宜蘭地區有發生局部短暫雨機率，管制放行時段如因天候影響或突發狀況，公路搶修團隊將視現況及搶災情形，不排除延後或取消放行，俟阻礙因素排除後再予警戒放行，以維用路人安全，敬請用路人妥為規劃行程預作應變準備或利用替代道路行駛。

替代道路：台７線九十四點三公里→台７丙線０點三公里（牛鬥）轉宜５１線（牛鬥）→宜專一線→台７甲線（往四季、南山、梨山）。另請注意「宜５１線１２公里至十六公里三百五十三公尺（智腦至土場）禁行甲、乙、丙類大客車」。