北橫明池路段坍方搶通 17時起預警性封路

北橫公路台７線明池路段發生上邊坡坍方阻斷，經公路局積極辦理搶修，２０日下午三時搶通，下午五時放行後執行夜間預警性封路。（公路局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

北橫公路台７線六十八點七公里（明池路段），因近日東北季風降雨及地震影響，二十日上午八時發生上邊坡坍方阻斷，經公路局獨立山工務段搶修團隊調派搶修機械及人員於現場積極辦理搶修，於下午三時搶通，解除緊急性道路封閉管制。二十一日八時開放通行後，進行人工刷坡作業，採每整點放行一次管制通行，敬請用路人配合現場人員警戒通行，造成不便，尚祈見諒。

獨立山工務段表示，鑑於明池路段災點現場災後初期上邊坡較不穩定仍有坍土浮石、穩定性欠佳，二十日下午三時搶通放行後，每小時放行一次；且高山起霧夜間無法有效監看上邊坡，下午五時放行後執行夜間預警性封路，二十一日八時開放通行後，進行人工刷坡作業，採每整點放行一次管制通行。

另因接連災害影響造成部分路基流失，道路寬度縮減情形，考量用路人安全，禁止總重十五噸以上車輛通行管制措施，後續進行邊坡保護、路基加固等搶修工程，以提升災害路段之抗災能力。