

北橫櫻花季浪漫已展開 隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！

【旅遊經 洪書瑱報導】

隨著「立春」節氣的召喚，加上氣溫逐漸上升，「櫻」姿煥發的粉嫩氣息已漸漸展顏，賞櫻勝地之一的桃園復興區北橫，每年春天就是一場眾所周知的花季盛宴──「北橫櫻花季」即將開始，北橫的櫻花品種非常多，包含:山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻，以及千島櫻等，粉色浪漫從1月下旬至3月下旬各品種櫻花接力綻美，欲賞櫻的民眾可隨著「北橫賞櫻地圖」沿著台七線進入桃園復興區，尋找您最喜歡的櫻花秘境！



北橫的櫻花品種非常多







北橫的櫻花品種非常多







北橫的櫻花品種非常多



※.山櫻花、枝垂櫻率先綻放，揭開北橫櫻花季序幕



台灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，落花時是整朵掉落，可在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶現蹤，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，這兩種櫻花品種預估已陸續綻放，2月初盛開，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季先行奏出春櫻首部曲！

※.2月中旬至3下旬北橫櫻吹雪，浪漫不間斷



北橫的2月上旬至3月下旬非常熱鬧，包含：復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻等，2月上旬將迎來盛開期，緊接著2月中旬開始比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放；2月底至3月中下旬則是上巴陵中心路及拉拉山遊客中心的千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開，也象徵一年一度的北橫櫻花季即將進入尾聲。

















桃園復興區北橫櫻吹雪已展「開」，花開預計至3月底，各類櫻花接棒無間斷，欲賞花的遊客，不妨跟著賞櫻地圖，規劃一日遊或二日遊的慢遊之旅，上山一趟在感受櫻花季浪漫之時，也能藉機感受北橫山林的自在與靜謐。

桃園觀旅局陳靜芳局長指出，預計前往桃園市復興區巴陵地區一帶賞花的民眾，市府團隊參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，欲賞花的民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖，此外，欲知道最新花況資訊者，亦可關注「桃園市政府風景區管理處」臉書粉專查詢最新櫻花花況資訊！













以上圖片：桃園市政府風景區管理處提供



