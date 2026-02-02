北橫櫻花季絕美登場！24個櫻花景點必收
隨著春意漸濃，桃園市復興區北橫公路迎來年度賞櫻盛事。桃園市政府觀光旅遊局宣布，「2026北橫櫻花季」即日起正式展開，沿著台七線進入復興山區，民眾可欣賞到山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等7種櫻花品種。
目前首波花訊已由台灣原生種山櫻花與枝垂櫻揭開序幕。深緋紅色的山櫻花在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶綻放；詩朗道路的枝垂櫻則以柔軟下垂的枝條，形成粉紅瀑布般的景致。這兩種櫻花預計於2月初進入盛開期。
進入2月中旬，北橫將迎來最壯觀的賞櫻高峰期。詩朗道路與爺亨道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻將於2月上旬盛開；緊接著比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道、下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻，以及中巴陵「櫻木花道」周邊的八重櫻與昭和櫻陸續登場。2月底至3月中下旬，上巴陵中心路及拉拉山遊客中心的千島櫻將作為壓軸，為櫻花季畫下完美句點。
桃園市政府觀光旅遊局局長陳靜芳表示，市府團隊參考歷年花況大數據，特別推出「2026北橫櫻花散步地圖」，民眾可至「桃園市政府風景區管理處」官網或「探索北橫」粉絲專頁下載。透過地圖指引，無論規劃一日快閃賞櫻或二日慢遊拉拉山部落，都能精準掌握最佳賞花時機與路線。
桃園市政府風景區管理處表示，考慮到花期受氣候影響，自115年2月1日起，將於臉書粉絲專頁每週固定更新最新花況資訊。民眾上山前可先確認各景點開花進度，避開車潮尖峰時段。春暖花開之際，北橫山林間的櫻花將形成長達兩個月的粉色花海，為遊客帶來難忘的視覺饗宴。
