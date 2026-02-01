北橫櫻花季開跑 地圖帶路

桃園市復興區北橫公路沿線、拉拉山等地，陸續進入櫻花盛開季節，從山櫻花開始，緊接著還有八重櫻、昭和櫻、千島櫻等接力綻放，桃園市風景區管理處為方便遊客查詢賞櫻景點，製作「北橫櫻花散步地圖」，建議遊客規畫1至2日遊，目前山區住宿假日也幾乎全滿。

桃市風管處指出，台灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色，花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，兩品種櫻花已在1月底陸續綻放、2月初盛開，為北橫櫻花季暖身。

從2月中至3月下旬，包括光華部落、中巴陵到上巴陵山區，比亞外部落的粉紅、白色系吉野櫻、昭和櫻花，還有拉拉山遊客中心的千島櫻、爺亨部落八重櫻花等接力綻放。復興區北橫櫻吹雪盛開無間斷，想賞花的遊客，歡迎跟著賞櫻地圖規畫1日遊或2日遊。

觀旅局長陳靜芳指出，市府團隊參考歷年花況資訊，推出今年的北橫櫻花散步地圖，想賞花的民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖，也可關注風管處臉書粉專，將從1日起每周更新最新櫻花花況資訊。

山區民宿業者則說，北橫櫻花季期間一房難求，雖然許多民眾會在寒假及過年安排出國，但復興區櫻花季期間的遊客不會比往年少，目前假日訂房幾乎全滿，平日還有零星空房，遊客上山可見滿山遍野的櫻紅點綴，春風吹拂下落櫻紛飛，搭配山嵐繚繞，唯美景象不輸日本及韓國。