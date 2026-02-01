北橫櫻花綻放 桃園市府推散步地圖分享秘境

記者李佩玲／綜合報導

隨著時序即將入春，桃園復興區北橫的櫻花已陸續綻放，桃園市政府今（1）日指出，北橫的櫻花品種非常多，包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等，這波粉色浪漫將持續至3月下旬，為方便民眾規畫賞櫻行程，市府參考歷年花況，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，歡迎民眾跟著賞櫻地圖，找出最喜歡的櫻花秘境。

桃園市風管處表示，臺灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，這2種櫻花品種預估在2月初陸續盛開，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季暖身。

復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻等品種，預估2月上旬迎來盛開期；緊接著2月中旬則有比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻等熱烈綻放；2月底至3月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開也代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。

風管處指出，想賞花的遊客，可至桃園市政府風景區管理處或探索北橫臉書粉絲專頁下載最新賞櫻地圖，跟著賞櫻地圖規劃1日遊或2日遊，上山感受櫻花季的浪漫、北橫山林的自在與靜謐；此外，桃園市政府風景區管理處臉書粉絲專頁即日起也每週更新最新櫻花花況資訊，供民眾參考。

時序即將入春，北橫的櫻花也陸續綻放。（資料照、取自桃園市風管處網站）

北橫的櫻花品種非常多，包含山櫻花、八重櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等。（資料照、取自桃園市風管處網站）

桃園市政府推出「2026北橫櫻花散步地圖」，歡迎民眾跟著賞櫻地圖，找出最喜歡的櫻花秘境。（取自桃園市風管處網站）