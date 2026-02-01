北橫櫻花綻放 桃園市府推散步地圖分享秘境
記者李佩玲／綜合報導
隨著時序即將入春，桃園復興區北橫的櫻花已陸續綻放，桃園市政府今（1）日指出，北橫的櫻花品種非常多，包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等，這波粉色浪漫將持續至3月下旬，為方便民眾規畫賞櫻行程，市府參考歷年花況，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，歡迎民眾跟著賞櫻地圖，找出最喜歡的櫻花秘境。
桃園市風管處表示，臺灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，這2種櫻花品種預估在2月初陸續盛開，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季暖身。
復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻等品種，預估2月上旬迎來盛開期；緊接著2月中旬則有比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻等熱烈綻放；2月底至3月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開也代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。
風管處指出，想賞花的遊客，可至桃園市政府風景區管理處或探索北橫臉書粉絲專頁下載最新賞櫻地圖，跟著賞櫻地圖規劃1日遊或2日遊，上山感受櫻花季的浪漫、北橫山林的自在與靜謐；此外，桃園市政府風景區管理處臉書粉絲專頁即日起也每週更新最新櫻花花況資訊，供民眾參考。
時序即將入春，北橫的櫻花也陸續綻放。（資料照、取自桃園市風管處網站）
北橫的櫻花品種非常多，包含山櫻花、八重櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等。（資料照、取自桃園市風管處網站）
桃園市政府推出「2026北橫櫻花散步地圖」，歡迎民眾跟著賞櫻地圖，找出最喜歡的櫻花秘境。（取自桃園市風管處網站）
其他人也在看
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 53則留言
5天4夜旅費破5萬 網嘲：國旅成「炫富代名詞」
最近這個PO文引發討論、旅遊平台推出國旅，標榜台灣深度行程五天四夜有去阿里山和九份，一人要價五萬元，網友直呼「原來2026年的炫富方式是去阿里山」。究竟為何價格這麼高？旅遊業者解答，可能主要是包車成本比較高導致。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 12則留言
國航豪經艙全面升級! 從check in開始享尊榮禮遇
生活中心／綜合報導台灣人愛出國，航空公司也不斷推陳出新，提供更高品質的服務，國籍航空推出的豪華經濟艙，已經10年了，2月1日開始要全面升級，從報到櫃台開始，要提供豪經艙旅客優先服務，到了機上，備品、餐食，也都更新，希望能吸引更多旅客。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
馬年旺財去金山 財神廟、黃金足湯、能量秘境！6大「免門票景點」新春開運不漏財
迎戰 2026 丙午馬年，想讓財運「一馬當先」？那就不能錯過全台最強磁場的金山與萬里！今年春節長達 9 天，除了吃喝玩樂，安排一趟「開運巡禮」更是馬年翻身的關鍵。金山不僅擁有全台唯一的黃金溫泉足湯，更有號稱「財神銀行」的靈驗聖地，讓你在山海能量的洗禮下，徹底汰舊換新。Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2則留言
富良野花海來襲 新春玩北投「6大免錢景點」賞花泡湯超放鬆
新年走春不必出國，北投「台版富良野」花海於 2026 浪漫回歸！今年規模再升級，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園雙園區，打造壯麗的彩色花毯。現在只要搭上捷運，就能優雅避開塞車，一次玩遍北投「6 大免錢景點」！Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節赴日注意！桃機「入境預先審驗」11機場適用 省下落地排隊時間
隨著 2026 年農曆春節假期即將到來，國人赴日旅遊潮預計將達到巔峰。為了紓解日本入境審查的人龍，桃園國際機場與日本出入國在留管理廳再度合作，自即日起至 2 月 25 日止，推出「日本入境事先確認（Pre-clearance）」服務。旅客只要在桃機登機前完成特定手續，抵達日本後僅需進行簡易確認即可快速通關，平均可省下半小時以上的排隊時間。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台南六甲落羽松季開幕 美景限時登場
2026台南六甲落羽松季今天（31日）開幕了，位在六甲區菁埔埤周邊的落羽松林披上綠橙紅色調，層層堆疊的美景吸引民眾來賞景、拍照留念，浪漫氛圍的美景限時登場，要把握觀賞時機。台南市副市長姜淋煌主持落羽松季開幕，與民眾感受六甲限定的季節風景。他說，六甲落羽松季已成為全國具指標性的季節性觀光活動之一，遊客自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo旅遊編輯部 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
通霄神社熱鬧開幕 鍾東錦見證歷史風華
通霄鎮公所1月31日舉辦「通通共好˙霄語欣生」通霄神社開幕活動，苗栗縣長鍾東錦參與這場文化盛會，感謝通霄鎮公所團隊，對文化資產保存活化的用心，現場布置許多日本元素，讓人身歷其境彷彿一秒來到日本一遊。通霄神社興建於1937年是臺灣少數完整留存的神社建築，目前通霄神社相關5項修復計畫已獲核定，後續會持續修復社務所，預計修復總經費4,752萬，115年度已獲文化部核定補助3,088萬，今年將啟動修復工程，預計工期為2年。通霄鎮公所以「文化保存與傳承」為核心願景，通霄神社開幕活動規畫日式舞蹈表演、文化體驗及特色市集等，引導民眾深入了解通霄神社的歷史背景與文化意涵，藉以形塑通霄文化觀光品牌形象，促進地方認同感，並進一步帶動在地經濟發展與觀光動能。31日公所特於開幕活動推出「回饋鎮民市集券」，利用免費市集券鼓勵鎮民走入神社園區、體驗市集消費，吸引大批人潮熱情參與，縣長鍾東錦也在繁忙公務行程後趕抵現場，換上應景服飾共同見證歷史建築的風華再現，通霄鎮長張可欣更身穿和服與舞者老師們一起走秀表演，現場布置繪馬、燈籠等讓人彷彿置身日本。縣長鍾東錦表示，通霄神社周邊在公所用心規劃下打造得很有味道，且地理位置極台灣好新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
賞梅時節 北市逸仙、奇岩公園梅花喜報春
春意悄然在枝頭綻放，臺北市逸仙公園、士林官邸、青年公園、榮星花園公園、南港公園、雙溪公園、志成公園，以及奇岩2、3號公園等多處公園梅花陸續盛開，為城市妝點出淡雅動人的早春景緻。其中，深受國內外旅客喜愛的逸仙公園，以及位於捷運紅線的奇岩公園綠地，近日皆可見梅花吐露芬芳，潔白與淡粉色花朵映襯藍天綠地，吸引不少市民前往賞花、拍照，感受季節交替的自然之美。公園處表示，梅花為冬末春初最具代表性的花卉之一，素有「報春花」之稱，因能耐寒綻放，象徵堅韌、希望與新生。其花色以白色、淡粉及桃紅為主，花瓣清雅、花形簡潔，盛開時不僅姿態高潔，亦散發淡淡幽香，常在乍暖還寒之際為城市帶來最早的春意。相較於其他春花，梅花花期短暫，稍縱即逝，更顯其珍貴，也讓賞梅成為每年初春不可錯過的季節風景。公園處青年所主任吳旻靜指出，位於市中心的逸仙公園，園區內梅樹分布於綠地及步道周邊，初春時節，梅花在國父史蹟館等歷史建築環繞下悄然綻放，花影與古樸建築相互輝映，展現出靜謐而典雅的城市風情。漫步園區，微風輕拂、梅香隱隱，是上班族與旅客放慢腳步、沉澱心靈的首選賞花地點，也讓民眾在繁忙的城市節奏中，感受一抹難得的清新與寧靜。公園處說，位台灣好新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
台中國際航線已達26條 觀旅局打造中市成為國內外旅遊城市
台中國際機場航線拓展成果亮眼，目前已開航及航空公司正式宣布即將開航的航線共達26條！航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門市場，讓國際旅客「飛進台中」更加便利，也讓台中的天空愈來愈熱鬧。台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，歷經三任市長、跨越多年努力推動的「台中海洋館」去年正式營運，是中台灣自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
竹縣推春節免費觀光公車 連假10天計程車費率加3成
農曆春節9天連假將至，新竹縣計程車費率自2月13日0時起至22日24時止（共10日），實施春節計程車運價「按原規定收費方式加收30%運價」；公有路邊停車格部分，除了2月16日（除夕）當天竹北市鄰市場車格仍維持收費，縣內公有路邊停車場16日到21日（初五）都暫停收費。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
新年玩高雄好運馬上來 龍虎塔、平安麵、拔蘿蔔！轉運招福6大新春玩法一次收
想感受最有溫度的台式年節，往南台灣跑就對了！高雄不僅擁有暖陽，更有豐富的祈福儀式讓您「好運馬上來」。今年春節，除了必去左營蓮池潭感受「龍口進、虎口出」的轉運磁場，更不能錯過充滿人情味的傳統習俗。Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 7則留言
春節將至南投走春人氣旺 農場體驗成家庭旅遊新選擇
【記者廖妙茜/綜合報導】 農曆春節將至，許多家庭已開始規劃走春行程。南投作為中台灣熱門旅遊地，依舊是走春首選之 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
櫻櫻沒代誌！跟著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻去
隨著季節更替進入春季，桃園市復興區北橫公路沿線、拉拉山陸續進入櫻花盛開季節，北橫的櫻花品種非常多，從山櫻花開始，接著有八重櫻、昭和櫻、千島櫻等接力綻放，這波粉色浪漫一路持續到3月下旬皆能觀賞，桃園市政府風景區管理處為方便遊客查詢賞櫻景點，製作「北橫櫻花散步地圖」，詳列賞櫻景點、部落及私人農場民宿等，自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
高CP值住宿中的天花板住進東京人的家！房間超大晴空塔美景 東京自由行必收藏
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,東京住宿,AIRBNB 近年許多旅人開始從傳統飯店轉向「公寓式住宿」，享受更像在地人生活的旅遊方式。擁有廚房、陽台、寬敞格局的公寓式房源，不僅價格更親民，也能帶來宛如搬進日本住宅的沉浸感。其中位於東京錦糸町的一間新開幕Airbnb旅館，更因為房間配備超大落地窗、能近距離欣賞東京晴空塔，被網友稱作「平價版景觀飯店」。這次我們實際入住開箱，分享住宿環境、周邊機能、交通路線，也整理訂Airbnb的重要眉角，帶你掌握如何挑選最適合自己的東京旅宿。景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
佈局台中觀光城市品牌成果亮眼 從海線到國際、打造世界旅遊新標地
記者陳金龍、徐義雄／台中報導 在市府觀光旅遊局長期穩健布局下，台中觀光城市品牌逐步成…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
春節假期搭乘公運 享優惠
春節連續假期即將到來，今年的春節連續假期共九天，交通部公路局為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，自今年二月十三日零時起至二月二十二日晚間十二時止，提供多項公共運輸優惠措施（見圖），讓返鄉回高雄市、旅遊或是經高雄市前往墾丁的朋友，省時又省荷包，歡迎多多使用大眾運輸工具。票價優惠方面，八十八條國道客運路線享原票價六折優惠，民眾如搭乘國道客運、臺鐵及高鐵十小時內轉乘在地客運、公車的乘客，使用電子票證還有提供轉乘一段票（或基本里程）免費。另外，公路局再加碼搭乘行經高鐵、台鐵及重要客運轉運站的幸福巴士路線乘車免費等優惠，歡迎大家多加利用。高雄市區監理所表示，春節連假公路公共運輸享有多項優惠，詳情請至公路局網站查詢。 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
返鄉注意！清明4天連假 離島機票「這時間」開搶
即時中心／林耿郁報導今（2026）年度清明連假，將從4月3日起，一直延續到4月6日，共計4天；交通部民航局宣布，將從下週一（2月2日）上午9點起開放民眾訂票，本次連假將提供多達1,440架次航班，預計有11.8萬個位置服務旅客需求。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台東鹿野鄉波斯菊盛開 春節連假繽紛迎遊客
（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東縱谷鹿野鄉約20公頃的波斯菊花海趕上春節連假，繽紛花海將綻放到春節過後。鹿野鄉公所邀請遊客春節期間到鹿野賞花。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言