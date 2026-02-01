北橫櫻花陸續綻放 桃園市府推出散步地圖引領賞花

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）隨著氣溫逐漸回升，桃園市復興區北橫櫻花陸續綻放，風管處今天說，除推出「2026北橫櫻花散步地圖」，臉書粉專從1日起每週更新最新花況資訊，民眾即日起至3月下旬都能賞櫻。

桃園市政府風景區管理處上午發布新聞稿表示，復興區北橫的櫻花品種非常多，山櫻花、枝垂櫻1月底陸續綻放，預期2月初盛開，台灣原生種山櫻花開時為深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路。

廣告 廣告

風管處說，復興區詩朗道路八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻等預估2月上旬盛開，中旬開始，比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻綻放；2月底至3月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是花期較晚的千島櫻。

觀光旅遊局局長陳靜芳指出，為服務賞花民眾，市府參考歷年花況資訊推出「2026北橫櫻花散步地圖」，民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖，「桃園市政府風景區管理處」臉書（Facebook）粉專，從2月1日起每週更新最新櫻花花況資訊。（編輯：李淑華）1150201