北橫遊客中心全齡多功能及智慧化公共廁所整建完成 結合性別友善、親子、全齡

北橫遊客中心全齡多功能及智慧化公共廁所整建完成開放啟用。





為全面提升北橫遊客中心公共設施服務品質，提供到訪北橫公路觀光旅遊綠廊的車友、山友及國內外遊客來此駐足、遊憩時有更優質服務設施，桃園市政府觀光旅遊局辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子、全齡的，可同時供高齡者或嬰幼兒或全家人一起使用，兼具照顧者或被照顧者可同時使用需求為特色風格的「多功能型廁所」。

觀旅局表示，整體工程改善以「多功能、友善、智慧、舒適」朝四大方向及五大特點：



特色一「性別友善空間」：採性別友善廁間配置，搭配清晰導引標示，提供多元性別族群更自由、安全的使用環境。

特色二「親子友善設備」：設置親子廁間、尿布台、兒童座椅及可供大人小孩同時使用大小便座(斗)，讓家長與幼童皆能安心如廁。

特色三「全齡無障礙空間」：全廁間均為無障礙廁間及設置扶手、止滑地材、寬敞通行空間，友善長者與行動不便者。



特色四「舒適如廁空間與設施」：部分廁間坐式馬桶「升級」配置溫水便座，提供更溫暖、舒適的使用體驗，大幅提升旅客如廁品質，帶來更貼心的衛生服務。

特色五「落實全齡共融服務」：貼心增設人工肛門污物盆清洗設備，提供人工造口者更私密、安全的照護空間，落實共融設計的重要一環。



本項工程更具特色的是導入智慧感應設計採用以調節廁間與公共區自動照明、排風及在席感應顯示使用狀況等智慧化設備，「智慧感應照明」能依據人流及使用狀態自動調整明暗，提高節能效率與安全性；「自動排風系統」以智慧感測空氣品質，自動啟動排風裝置，維持空氣清新；「在席感應與使用狀態顯示」廁間外設置智慧面板，能即時顯示使用中或空閒狀態，減少排隊等待的不確定性。

市府觀旅局表示，公共廁所是遊客在旅途中最重要的基礎服務設施，北橫遊客中心公共廁所如廁環境及衛生設備改善，透過友善設計與智慧科技，展現以旅客需求為中心的服務設施，於114年12月31日開放啟用，未來啟用後將大幅提升遊客旅遊舒適度，讓民眾在欣賞北橫山林自然之美的同時，也能享受更優質的服務設施。



