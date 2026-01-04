北橫遊客中心整建 兼具性別與全齡及智慧化公共廁所

北橫遊客中心打造全齡友善多功能廁所，讓民眾享受更優質的服務設施。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局全面提升北橫遊客中心公共設施服務品質，提供到訪北橫公路觀光旅遊綠廊的車友、山友及國內外遊客來此駐足、遊憩時有更優質服務設施，辦理北橫遊客中心公共廁所整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子、全齡的，可同時供高齡者或嬰幼兒或全家人一起使用，兼具照顧者或被照顧者可同時使用需求為特色風格的「多功能型廁所」，於2025年12月31日開放啓用。

觀旅局長陳靜芳表示，大溪頭寮北橫遊客中心為北橫公路觀光旅遊綠廊第一站，不僅提供北橫旅遊線景點資訊服務，這裡的「北橫之驛」餐廳、在地特色小農市集也是提供遊客休憩服務的補給站。

整體工程改善以「多功能、友善、智慧、舒適」為四大方向，特色一「性別友善空間」：採性別友善廁間配置，搭配清晰導引標示，提供多元性別族群更自由、安全的使用環境；特色二「親子友善設備」：設置親子廁間、尿布台、兒童座椅及可供大人小孩同時使用大小便座(斗)，讓家長與幼童皆能安心如廁。特色三「全齡無障礙空間」：全廁間均為無障礙廁間及設置扶手、止滑地材、寬敞通行空間，友善長者與行動不便者。特色四「舒適如廁空間與設施」：部分廁間坐式馬桶「升級」配置溫水便座，提供更溫暖、舒適的使用體驗，大幅提升旅客如廁品質，帶來更貼心的衛生服務；特色五「落實全齡共融服務」：貼心增設人工肛門污物盆清洗設備，提供人工造口者更私密、安全的照護空間，落實共融設計的重要一環。

其中，智慧感應設計採用以調節廁間與公共區自動照明、排風及在席感應顯示使用狀況等智慧化設備，「智慧感應照明」能依據人流及使用狀態自動調整明暗，提高節能效率與安全性；「自動排風系統」以智慧感測空氣品質，自動啟動排風裝置，維持空氣清新；「在席感應與使用狀態顯示」廁間外設置智慧面板，能即時顯示使用中或空閒狀態，減少排隊等待的不確定性。

