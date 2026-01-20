北橫「地震＋下雨」明池段坍方畫面曝光 公路局緊急封閉
台7線北橫公路68.7K明池段上週（13日）才發生過嚴重坍方，經公路局搶修後恢復通車，沒想到連日地震加東北季風造成下雨，該地點今天（20日）又發生坍方，雙向車道都受阻，公路局上午緊急封閉道路並進行搶修，可望在今天下午恢復通車。
公路局今天上午獲報北橫68.7K發生嚴重坍方，赴現場勘查後，發現坍方量體約300立方公尺，雙向道路因此中斷，公路局當下立即緊急封閉道路，並讓搶救人員及機械到場待命，同步也設立看板號誌及通報警廣、相關旅宿業者。
公路局進一步說明，道路待搶修後，有望於下午2點恢復通車，但不排除提前或延後，須通過該地點的民眾可多加留意相關消息。公路局也提醒，大雨期間山區道路容易發生土石流、坍方、落石等意外，民眾應盡量避免進入山區道路。
