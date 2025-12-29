北檢不起訴謝寒冰！曹興誠「訝異」私密照查無偽造 怒批：助長親共賣台者氣焰

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯案領銜人曹興誠，針對名嘴謝寒冰先前爆料其2015年在中國與一名女子過從甚密，並公開多張私密照片一事，曹興誠指控謝違反《個人資料保護法》、《公職人員選舉罷免法》及《刑法》散布不實性影像等罪。台北地檢署今（29）日偵結，對謝寒冰作出不起訴處分。曹興誠稍早透過社群平台發表長文，直指此案背後涉及中共國安局操作，意在打擊他的聲譽與大罷免行動，「檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。」

廣告 廣告

名嘴謝寒冰先前爆料聯電創辦人曹興誠與一名中國籍女士的親密照片，遭控違反個資法等，北檢今日偵結，不起訴謝寒冰，曹興誠長文回應。（圖／當事人臉書）

曹興誠表示，得知謝寒冰獲不起訴處分「深覺遺憾」，並質疑北檢認定相關照片無偽造一事「令人訝異」。他強調，謝寒冰公布的照片「有些真實、有些偽造」，是誹謗與造謠的慣用手法。其中一張顯示他赤身露體、吸菸的照片，曹興誠直言明顯偽造，指出自己長期患有慢性氣管炎，40年前就已戒菸，甚至連二手菸和寺廟燒煙都無法容忍，「怎可能如謝某公布的照片吸著菸？」並質疑刑事局是否應引入民間鑑識專家，而非閉門造車。

曹興誠直言此張他赤身露體、吸菸的照片是明顯偽造，質疑刑事局是否應引入民間鑑識專家，而非閉門造車。（圖／翻攝畫面）

對於照片中出現的中國籍女子，曹興誠坦言確實認識，時間約在2015年。當時對方在廣州從事文物相關生意，因曹興誠為文物收藏家，女方為了生意刻意在香港與他接近，兩人短暫交往後因理念不合分手。他強調，這原本只是「微不足道的個人私事」，卻遭中共國安局逼迫其國民交出隱私，再透過謝寒冰添加偽造、公諸於世，「藉以打擊我的聲譽和大罷免。其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。」

曹興誠也反駁謝寒冰指控其婚外情，表示2015年時自己是新加坡公民，居住於香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，私生活與公共事務無涉；且新加坡社會尊重性自主權，婚外情屬私事，反倒是公開他人出軌行為或隱私，才可能觸法。

此外，曹興誠也將砲火指向國民黨立委徐巧芯，痛批她第一時間以「下半身通匪」形容此事，不僅羞辱中國女性，也間接侮辱在台陸配及其家庭，直言其言行「心眼之髒、口舌之毒」，怒轟「這樣的潑婦我們罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理。」

曹興誠文末也強調，針對該案將持續追訴，以懲不法。

更多FTNN新聞網報導

曹興誠親密影像「未發現深偽」 ！名嘴謝寒冰挨告獲不起訴 北檢：屬可受公評事項

鄉民監察院／游盈隆接中選會主委有玄機？謝寒冰批看不出想朝野和解 反嗆「覺得是苦差事就不要接」

大罷免沒有獨斷！柯建銘曝：都有跟賴清德報告

