北檢不起訴 徐巧芯再酸：認證三立是綠媒

▲獲北檢不起訴處分，國民黨立委徐巧芯酸，北檢認證三立是綠媒。（圖／記者吳翊緁攝，2025.07.13）

[NOWnews今日新聞] 今年大罷免期間，三立電視台不滿國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻，國民黨前發言人楊智伃、名嘴朱凱翔5人各自在臉書、直播中批評三立「綠媒」為幫罷團造勢、製造新聞，控告5人公然侮辱、加重誹謗罪。台北地檢署今（19）日偵結，5人都不起訴。徐巧芯酸，評論綠媒內容並非憑空捏造，北檢認證三立是綠媒。

在 Threads 查看

北檢說明，檢方認為，5人質疑三立對新聞報導之取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，屬公共事務範疇，因此對此現象評論，與公共利益有關，屬可受公評事項，縱使言論令三立感到不快，難認有減損三立名譽的真實惡意，受言論自由保障，不構成妨害名譽罪。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

抓包邱議瑩「不在場投票」 徐巧芯再爆：審總預算一堆綠委在睡覺

賴清德點名韓國瑜挺沈伯洋 徐巧芯轟巨嬰發言：乾脆把總統讓出來

誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯挺「這人」：激發城市發展願景討論