北檢以高虹安案發生後 陳歐珀滅證為由提抗告 高院駁回確定

[Newtalk新聞] 民進黨立委陳歐珀被控在立委任內收受收受業者賄賂、詐領助理費涉嫌貪汙874萬元，並在起訴後遭羈押3個月。台北地院24日裁定陳歐珀以500萬元交保。然而，台北地檢署不滿裁定，向高院提出抗告，並以高虹安案發生後，陳歐珀叮嚀助理銷毀國會零用金帳本EXCEL電子檔滅證為由，認為不應交保，不過台灣高等法院今（9）日裁定駁回。

針對陳歐珀交保，北檢指出，陳歐珀的說法與證人的證述存在明顯落差，而關於財務人員的實際操作方式、商港協會的開會情形，以及整體犯行的具體脈絡，仍有關鍵疑點尚未釐清。檢方強調，後續仍需證人洪文宗、王慧玉、廖超祥出庭接受對質詰問；此外，證人許仁圖已過世，王慧玉是否曾向許仁圖說明匯款用途，或是否曾與即將接受詰問的洪文宗討論僱傭契約及相關給付細節，也都尚無明確結論。

此外，陳歐珀還被指涉入助理薪資補助款項的浮報情事。檢方指出，高虹安案爆發時，陳曾提醒助理王宛娟「妳要保護我，我才能保護妳」；另有徐慧諭、李嘉玉證稱，王宛娟曾依指示銷毀國會零用金帳本的 EXCEL 電子檔。檢方認為，陳與相關共犯因擔心案情曝光，已出現干擾證人、湮滅證據的行為，北院卻認定他無勾串證人之虞。北檢並強調，500 萬對具備廣泛政商人脈的陳而言，仍不足以排除其逃亡可能。

高院認為案件既經檢察官偵查提起公訴，應認偵查完備，抗告意旨以還有證人待傳喚，到案共犯彼此陳述有所歧異，即有串證及逃亡可能，爭執陳歐珀應繼續羈押。若檢察官的抗告意旨可採，無異於審理中聲請詰問證人的被告均有串證之虞，涉犯重罪的被告即有逃亡之可能，豈非凡是聲請詰問證人的被告均應予以羈押？

基於上述理由，高院認為檢方抗告對於北院的裁量並未具體指述有何失當或違法，抗告無理由，因此駁回確定。

