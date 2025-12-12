北檢偵辦黃國昌「狗仔案」！ 謝姓記者首度遭約談後請回

台北市 / 綜合報導

民眾黨主席黃國昌，日前被平面媒體爆料「養狗仔」，台北地檢署昨(11)日首度約談關鍵人物之一的謝姓記者，她被指控在中央社任職時，同時受雇於凱斯國際，化名叫「蕭依依」兼職發稿，結果被中央社提告背信，昨日檢方訊問幾個小時後，晚上10點多諭知謝姓記者請回。

金色頭髮的女子，在律師陪同下走進北檢，她是前中央社謝姓記者，面對以往共事的同業，她微微一笑，不過這回她以被告身分被約談，是因這一案。跟在民眾黨主席黃國昌後方，謝姓記者曾被平面媒體點名，是「狗仔集團」的關鍵人物，任職中央社記者時，疑似還受雇於凱斯國際，幫忙撰稿接外快。

這幾篇作者為蕭依依的文章，被爆料就是謝姓記者化名寫的，報導一出她主動請辭，中央社為此控告背信侵害名譽。除了被中央社提告，民進黨立委王義川，先前也按鈴控告謝姓記者等4人，涉嫌妨害秘密和違反國安法等，其中領頭的林姓狗仔，同樣在昨日首度被傳喚。

民眾黨主席黃國昌(09.29)說：「我成立一個協會，叫做「吹哨者保護協會」，做兩件事情，第一個保護吹哨者，第二個，揭發弊案，我絕對不會跟你討論他們的身分。」過去黃國昌否認「養狗仔」，而是成立協會揭發弊案，如今相關人等陸續被約談到案，狗仔風波的真相，將由檢調查個明白。

原始連結







