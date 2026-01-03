北檢偵辦「太子集團」案！國安局退休官120萬交保 王昱棠延長羈押2月

記者林盈君／台北報導

北檢偵辦「太子集團」案，於去年11月間，聲押在台主嫌王昱棠、人資長辜淑雯、特助李守禮及幹部邱子恩獲准，檢方聲請延長羈押，北院於2日晚間，裁定4人延押2個月。另外，該集團於新冠疫情期間，租用帛琉度假村當成水房，提供者竟是國安局退休軍官石濱芳，2日檢調發動搜索，拘提7人到案，檢方訊後，分別諭令石濱芳120萬元、江友志20萬元交保，限制出境出海。

「太子集團」租用帛琉度假村當成水房，提供者竟是國安局退休軍官石濱芳（圖／翻攝畫面）

回顧案情，「太子集團」董事長陳志，遭美國聯邦檢察官起訴、美國財政部列入制裁名單，他涉派遣中國籍男子李添、新加坡籍楊新發、帳房陳秀玲等人，來台佈局據點，並於2017年間，陸續成立線上博弈公司天旭國際科技等9家公司，2019年間，又買了和平大苑11戶豪宅，作為其中8家空殼公司登記處所，也買下48個停車位，停放至少26台豪車。

廣告 廣告

柬埔寨太子集團在台操盤人王昱棠。（圖／資料照）

台灣檢調配合國際調查，陸續拘提「太子集團」在台負責人，其中包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯、特助李守禮及幹部邱子恩等人。中國籍男子李添為「太子集團」董事長陳志的親信，指揮特助李守禮，購入其中11輛豪華名車，並交由幹部邱子恩保管。讓集團高層來台時可用，也負責接送來台的陳志的親友。

柬埔寨太子集團在台設立天旭國際科技，人資主管辜淑雯遭羈押。（圖／資料照）

而檢調在和平大苑地下1樓停車場，查扣26輛豪華名牌轎車，包括勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷、賓士等，總價值4億7758萬餘元。目前案件持續偵辦中。

檢調查扣太子集團26輛各式高檔名牌轎車。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

花蓮台9線車禍！騎士疑天雨路滑自摔 衝對向道遭輾、頭部重創不治

太冷了！強烈冷氣團發威、南橫公路東段「路面結冰」預警性封閉

網紅女教練嘿咻人夫！囂張侵門踏戶、嗆正宮「無套內X」 挨告下場曝光

三重賓士暴衝追撞汽車！駕駛拒「唾液快篩」重罰18萬 驚險瞬間曝光

