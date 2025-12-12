北檢傳喚謝幸恩訊後無保請回 黃國昌嗆：維護國安還政治偵防？

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

針對民眾黨主席黃國昌遭控指揮狗仔集團跟監政敵爭議，遭媒體報導指是黃國昌麾下的前中央社記者謝幸恩，以「蕭依依」筆名在網路媒體發新聞，遭告發涉妨害秘密及背信、違反國安法罪嫌，北檢昨指揮調查局以被告身分約談謝，經複訊後無保請回。黃國昌今（12日）砲轟，調查局是在維護國家安全，還是在做政治偵防？

民眾黨團上午召開「請賴總統到國會進行國情報告」暨民調記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、立委劉書彬及黨團主任陳智菡出席。

會後接受媒體聯訪，媒體詢問怎麼看謝幸恩昨遭約談一事，黃國昌指出，他的理解好像是無保請回，但他搞不清楚，現在的調查局用國家安全站在辦什麼案子，在維護國家安全還是在做政治偵防？

黃國昌表示，之前他在內政委員會已經講過，如果說是以重要部長、像是前經濟部長郭智輝跟AIT（美國在台協會）的人吃飯拍照，跑去拍的狗仔，如果會涉及國家安全，調查局的國安站應該要調查的，好像調查錯對象？是不是應該要去調查《鏡週刊》？還是說現在的調查官跟調查員，其實是聽著《鏡週刊》的指揮在辦案啊？「一個國家的司法，被這群人踐踏成這個樣子！」

黃國昌痛批，檢調拿著《鏡週刊》在辦案，然後《鏡週刊》的狗仔去跟郭智輝跟AIT吃飯，毫無動作，因為什麼？《鏡週刊》是他們的上級單位，拿著《鏡週刊》在辦案，用國家安全站在進行政治偵防？台灣的司法怎麼會墮落成這個樣子？

黃國昌說，無怪乎昨天民眾黨前主席柯文哲說，民進黨政府、總統賴清德把司法當成政治工具，把這個國家搞得四分五裂，比前總統蔡英文還糟糕。

