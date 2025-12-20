北檢全力護家屬！北捷恐攻釀4死11傷 最高申請180萬補償金

中山商圈隨機攻擊案家屬可申請最高180萬犯罪補償金。（圖 ／翻攝畫面）

台北市中山商圈與捷運站近日驚傳隨機攻擊事件，27歲男子張文持刀行兇後最終跳樓身亡，造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。台北地檢署立即成立專案小組，指揮警方封鎖犯罪現場、蒐證及全力追查案件相關細節，北檢強調雖嫌犯已自殺，但檢察官仍會徹查犯罪動機是否有共犯及組織性，以釐清事件真相確保社會安全。

北檢表示，事件發生後立即調派3組檢察官、書記官及法醫師待命，隨時辦理相驗程序釐清死因，首位被害人余姓民眾的相驗已於19日晚間11時在台大醫院完成，另2名被害人及嫌犯的相驗工作，也於20日上午在馬偕醫院、新光醫院及台北市第二殯儀館同步進行。北檢特別指出，台灣高等檢察署檢察長張斗輝與犯保協會人員，第一時間就到場陪伴家屬，提供法律及心理協助，並安排志工慰問傷者維護被害人及家屬權益。

除了法律協助，北檢也將協助被害家屬申請犯罪補償金，最高金額可達180萬元，並提供心理輔導、生活重建與經濟支持，受傷的3名民眾經救護人員初步評估，意識清楚後送往彰化基督教醫院治療，3人均為輕傷，生命無危險，其中1名孕婦狀況穩定。案件肇因及詳細經過仍待調查釐清，警方亦完成相關酒測4名駕駛均為0。

北檢表示，未來將持續追查事件細節，並全力協助受害家屬及傷者，保障其法律心理與經濟權益，展現檢警系統對公共安全與受害者保護的責任。

