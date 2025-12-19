北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」爆衝突

鮑魚大王鍾文智潛逃案。鍾文智因炒作台灣公司存託憑證不法獲利4.7億元，遭最高法院判刑30年5月定讞後棄保潛逃。檢調18日大動作搜索約談，包含北市信義警分局福德街派出所前後任3名副所長在內共23人到案說明。

經漏夜偵訊，前副所長李某因涉犯圖利、財產來源不明等罪嫌，19日清晨遭聲押禁見。現任副所長古志銘、梁姓副所長涉犯圖利罪，各以30萬元交保並限制住居、出境出海。檢調查出約700萬元可疑金流，鍾文智疑透過偽造簽到紀錄規避監管。

古志銘交保離開北檢時發生插曲。其小兒子不滿媒體拍攝，當場推搡記者並拍打攝影器材，雙方爆發肢體衝突。古志銘立即上前制止並訓斥兒子，頻頻向媒體道歉。法警隨後將雙方隔開。

知情人士透露，古志銘小兒子向來難管教，連父親都拿他沒辦法。古的姊夫是台北市某分局三線一星高階警官，疑似也因涉協助鍾文智偽造文書遭檢調搜索。明年1月警界人事即將異動，此案在警界引發議論。

遭攻擊的記者因器材掉落造成燈光與部分零件毀損，已向警方報案，將對古男小兒子提告妨害自由與毀損罪。兩起案件的後續發展，各界持續關注。

