北檢判定曹興誠不雅照「無深偽」 滿志剛：重打支持罷免的青鳥一巴掌

台北地檢署29日偵結，聯電創辦人曹興誠不雅照幾乎無深偽情形。（圖／劉耿豪攝）

媒體人謝寒冰2月爆料聯電創辦人、大罷免領銜人曹興誠與小三照片，遭曹控告涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪，台北地檢署今（29）日偵結，認定相關影像除一張無法判斷外，其餘幾乎沒有深偽情形，予不起訴處分。對此，台北市松山信義區議員擬參選人滿志剛指出，這無疑是重打當年支持大罷免的青鳥一巴掌。

滿志剛表示，謝寒冰公布曹興誠的外遇中國小三照，曹興誠從一開始說是AI合成、到後來說是中共非法取得，用選罷法、個資法怒告謝寒冰，今天台北地檢裁定不起訴，還加碼認證「幾乎沒有深偽」。

廣告 廣告

滿志剛指出，自己不懂，曹興誠明明是一個過去鼓吹統一公投、還想去大陸設廠、甚至還有中國小三的人，竟然還能在大罷免期間，出來當抗中保台的意見領袖、罷免的政治明星，青鳥們還有辦法眾星拱月，簡直就是在挑戰集體智商下限。

滿志剛續指，身為一個公眾人物，「誠信是基本」，有就有、沒有就沒有，還想騙大眾說這是「深偽」來逃避自己過去的錯誤，這種心態根本沒有資格出來領導群眾運動。

滿志剛說，今天法院認證曹興誠外遇中國小三沒有造假，無疑是重打當年支持大罷免的青鳥一巴掌，也幸好上一次的大罷免中沒有讓這些道德、誠信都有問題的人得逞，否則對中華民國來說，必定是一場災難！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到

最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷

打工卻送命！19歲少年遭200公斤水晶洞奪命 家屬含淚控訴