北檢別只查高金素梅！馬郁雯揭「中國快篩」內幕 籲徹查陳玉珍辦公室萬份物資

台北地檢署與調查局國安組今日約談立委高金素梅，除涉嫌詐領助理費外，更傳出案外案。檢調正釐清高金素梅在疫情期間大量發放中國「廈門寶太生物科技」防疫物資，背後是否涉及中共資金介入選舉。對此，曾任立院記者的北市議員參選人馬郁雯今（10日）於臉書重砲質疑，同樣的操作模式也曾出現在國民黨立委陳玉珍身上，呼籲檢調「不要漏掉陳玉珍」。

關鍵巧合？高金、陳玉珍快篩來源竟是「同一家」

馬郁雯指出，高金素梅被調查的重點之一，是其曾發放由中國「廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）」生產的抗原檢測試劑與N95口罩。令人質疑的是，2024年3月14日，立法院曾發生陳玉珍辦公室無預警丟棄大量物資的事件，而這批物資正是同一個品牌。

當時，陳玉珍辦公室外被發現丟棄高達300箱（約1.5萬份）來自中國的快篩試劑。馬郁雯感嘆，當時在記者圈曾引發熱議，但最終不了了之，如今對比高金素梅案，才發現兩者指向同一個來源。

規避反滲透法？大量紅利物資疑成「介選工具」

「這是單純的巧合？還是境外敵對勢力的系統性介選？」馬郁雯提出強烈質疑，認為這極有可能是中國政府趁台灣疫情期間，透過提供防疫物資的方式，大量贊助特定民意代表，並藉此在選舉中發揮影響力。

根據《反滲透法》規定，任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為特定參選人宣傳或助選。馬郁雯強調，如果這些物資背後涉及中共資金或勢力，就已經百分之百踩到了法律紅線。

檢調擴大偵辦？馬郁雯籲北檢一併徹查

馬郁雯呼籲北檢在偵辦高金素梅案的同時，必須比對陳玉珍當時擁有的物資來源與金流。她認為，同一家廠商、同一種模式出現在不同立委身上，背後是否存在系統性的「中國對台政治物資輸入鏈」，將是維護國家安全的關鍵。

「北檢如果要查，不要忘了陳玉珍。」馬郁雯在文末如此強調，認為這不只是立委助理費案的延伸，更是涉及國安的重大介選疑雲。

