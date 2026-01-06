北檢前聲援柯文哲被控違法 民眾黨林昭印不起訴

（中央社記者林長順台北6日電）民眾黨前組織部副主任林昭印被控於113年12月26日號召民眾到北檢前，聲援前民眾黨主席柯文哲，被警方依違反集遊法送辦。北檢認為難以認定林昭印為本次集會首謀，不起訴處分。

根據台北市警察局中正一分局函送意旨，林昭印於民國113年12月26日至27日，號召群眾手持布條、旗幟至北檢前，以「聲援柯文哲」為由舉行集會活動，並帶領群眾靜坐。

警方認為，經多次舉牌「警告」行為違法、「命令解散」，林男拒不解散。中正一分局長再以麥克風告知，並兩度舉牌「制止」，林昭印置若罔聞，直到113年12月27日凌晨4時許，林昭印及群眾才離去，以林昭印違反集會遊行法首謀者違法不解散罪嫌送辦。

林昭印偵訊時辯稱，當時在現場只是等待台北地方法院柯文哲羈押庭結果，集會是群眾自發前往地檢署聲援，沒有人發起，群眾不是他召集來的，他沒辦法帶領群眾離開。

台北地檢署調查後，認為本案查無證據足認林昭印在事前有召集群眾的行為，且依現有事證亦無從認定林昭印對現場群眾居於領導地位狀態，自難謂林昭印為本次集會遊行的首謀，今天將林昭印不起訴處分。（編輯：蕭博文）1150106