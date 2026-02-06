北檢前進台北國際書展反詐宣導！ 攤位互動問答帶民眾識破漏財陷阱

北檢於國際書展設立反詐宣導攤位，民眾熱情響應。（圖／翻攝畫面）

臺北地檢署為強化全民防詐意識、落實法治教育，於最高檢察署結合「2026台北國際書展」期間，在115年2月6日設置別開生面的反詐騙宣導攤位，在濃厚書香氛圍中推動反詐教育，讓民眾在逛書展、翻書頁的同時，也能輕鬆學習實用的防詐技巧。

臺北地檢署表示，詐騙手法不斷翻新，從投資理財、假冒公部門、網路購物到感情交友詐騙，已深刻影響民眾日常生活與財產安全。王俊力檢察長更指出，反詐騙工作須結合跨機關合作與全民參與，透過走入大型公共活動場合，能有效接觸不同年齡層與族群，將反詐觀念向下扎根、向外擴散，共同建構防詐安全網。本次特別選擇在結合閱讀、知識與文化交流的國際書展中設攤宣導，期望以「閱讀識詐、知識防詐」為核心概念，讓反詐教育自然融入民眾生活場域。

宣導攤位現場除提供反詐騙摺頁及案例解析外，亦規劃互動式問答、情境式詐騙辨識活動，協助民眾辨識常見詐騙話術與陷阱，並宣導「冷靜、查證、撥打165反詐騙專線」等關鍵防詐步驟，提升民眾實際應對能力。

