北檢外聲援柯文哲爆警民衝突！林昭印遭控「非法集會首謀」北檢不起訴

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城容積率爭議案，遭台北地檢署起訴涉嫌收賄、圖利等罪。北檢於2024年12月26日偵結起訴當晚，大批支持者前往台北地檢署外聲援，警方期間5度舉牌要求解散，群眾未依指示離去，現場一度爆發警民推擠衝突。事後，警方依違反《集會遊行法》，將時任民眾黨組織發展部副主任林昭印，以涉嫌非法集會首謀及不解散罪函送法辦；北檢勘驗相關蒐證畫面後，認定罪嫌不足，處分不起訴。

林昭印（右）因北檢外聲援柯文哲遭控非法集會首謀等罪，檢調調查後認定罪嫌不足，獲不起訴處分。（圖／林昭印臉書）

檢方指出，柯文哲自2024年5月起捲入京華城案與政治獻金案，北檢隨即展開偵辦，歷經多次搜索、訊問與聲請羈押，案件橫跨數月，最終於同年12月26日偵結起訴，並對柯文哲求處合計28年6月有期徒刑。起訴消息曝光後，晚間即有支持者聚集北檢外，部分民眾自備標語、布條與旗幟，高喊口號聲援。

警方主張，林昭印在柯文哲首度交保前一日，疑似號召群眾至北檢前集會。中正一分局分局長張嘉煌當時以擴音設備向現場群眾宣讀解散命令，並5度舉牌警告集會行為違法，但群眾始終未配合，直到隔日深夜才陸續離去，警方因此認定林昭印涉犯《集會遊行法》第29條首謀者違法不解散罪，移送北檢偵辦。

不過，林昭印到案說明時辯稱，自己僅在現場等待柯文哲延押案結果，群眾為自發前往，並無人發起集會，他亦無能力帶領群眾解散。北檢進一步勘驗蒐證畫面後指出，案發當晚，立委林國成、黃珊珊帶人進入北檢前集會禁制區時，部分民眾隨行移動，期間曾短暫與員警發生推擠。畫面中，林昭印雖被拍到揮手、疑似安撫情緒激動民眾，且手持麥克風，但未錄得任何發言內容，也未見其引導群眾衝撞警方。

檢察官認為，現場群眾並非具組織性或紀律性的團體，亦無具體證據顯示林昭印有召集、指揮或主導行為，難以認定其為非法集會首謀，最終以犯罪嫌疑不足，作出不起訴處分。

