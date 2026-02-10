北檢大陣仗搜索高金素梅 藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

​無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署今（10）日指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路，搜索高金素梅及張姓助理等人住處、國會辦公室，更對外表示「目前不便回應或說明」。對此，國民黨籍桃園議員詹江村在臉書發文狠酸「我害怕」，嘲諷說到，現在加入民進黨還來得及嗎？

​國民黨立委羅智強10日一早率先爆料高金素梅遭檢調搜索，隨後北檢證實此事。除上午9時半，北檢主任檢察官曾揚嶺、調查局國安站主任楊任之帶隊搜索高金素梅的國會辦公室外，此前高金素梅位在陽明山的住家也被搜索；而目前傳出高金素梅正被約談中，疑似因涉嫌人頭詐領助理費，檢方依照貪污治罪條例進行搜索。​

檢調10日搜索無黨籍立委高金素梅辦公室，並扣押相關證物。（顏麟宇攝）

北檢說明，本案是法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今天指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知高金、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

而在今天上午高金素梅被搜索時，北檢回應「目前不便說明」，詹江村發文直呼，搜索一個重量級政要，可以說目前不便說明？他更自嘲，自己現在加入民進黨還來得及嗎？「我害怕」。

