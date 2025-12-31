北檢應偵辦枉法裁判大法官

（圖／本報系資料照）

憲法法庭在未達法定組成門檻情形下，宣告《憲法訴訟法》部分條文違憲。此舉已非單純法律見解歧異，而是明知違法卻仍裁判，動搖了法治根本，已構成台灣憲政體制的第一道破口。若不即時止血，將迅速擴散成全面性憲政災難！

依修正後《憲法訴訟法》，憲法法庭評議人數不得低於10人；即便依舊法，最低也須6人。然而現任大法官僅8位，卻由5人排除3名拒絕違法評議者，自行湊數裁判，蔡彩貞大法官並在意見書中坦言「人數確實不足，只少1人」，卻仍假公益之名作成判決。此一行徑，等同承認要件不符仍逕行裁判，已觸及刑法第124條「枉法裁判罪」的構成要件要素！

更明顯的是，5位大法官以「憲法沉默」為理由逃避憲法訴訟法之拘束。然而憲法並未沉默。憲法第80條規定法官應「依法律獨立審判」，憲法第175條更明定涉及憲法制度運作之程序，應以法律定之。白紙黑字明明白白寫著，「沉默說」根本站不住腳。憲法沒有沉默，沉淪的卻是部分大法官不依法律審判，對憲法明文規定的事項視而不見！

大法官既是法官法第2條明定的法官，自然受枉法裁判罪拘束。若因大法官位階較高即可免於追究，將導致階層式法治的出現，即司法越高層，越不受法律拘束、越能獲得豁免。這不是法治國，而是特權國；也不叫權力制衡，而是權力庇護濫權大法官！

更令人憂心的是，司法破口未補，行政破口隨即展開。行政院先以「不副署、不公布」架空立法院三讀通過之法律，現又創設「副署但不執行」機制，並聲請釋憲與暫時處分，似乎期待以5人法庭「解套」行政院長之違憲、違法與濫權！

行政院自行創設憲法未授權的行政否決權，直接違反憲法增修條文明定行政院「應向立法院負責」之制度設計。一旦行政權可自行判定法律是否執行，法律不再是人民意志的表現，而成為行政院可選擇的選項，則台灣將從依法行政倒退為依「賴」行政、依「卓」行政、依意行政及依勢行政！

現時立法院國民黨團及民間力量已向北檢告發5位大法官涉犯枉法裁判罪，事證具體、事態重大、人民矚目。

今日真正的問題是：台灣是否仍為法治國？法律是否仍具最高拘束力？人民是否仍可信賴憲法保障權利？若這些問題的答案逐漸趨向「不確定」，社會將內化成憲政危機，人民對體制的信任將全面崩落！

因此，為挽回法治尊嚴、杜絕司法、行政、檢察三者可能形成的憲政破口，筆者在此鄭重呼籲：北檢應即偵辦違憲、枉法裁判的大法官！（作者為東海大學法律系退休教授）