北檢成立防範恐怖攻擊應變小組 全力守護民眾安全

北檢成立防範恐怖攻擊應變小組。（本刊資料照）

台北地檢署依臺灣高等檢察署指示，今成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由國安專組李仲仁主任檢察官擔任召集人，率領6名檢察官以專責檢察官團隊辦案模式，偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所恐嚇及危害公眾安全相關案件，全力守護民眾安全。

北檢防範恐攻小組成員包括，檢察官許智評、李明哲、楊舒雯、高肇佑、劉星汝、李安兒等6人。此外，北檢與臺北市政府警察局、新北市政府警察局、法務部調查局臺北市調查處、臺北憲兵隊等單位，建立縱向及橫向聯繫窗口，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制，強化偵查作為，溯源擴大追查，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

廣告 廣告

北檢強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，將依法嚴查速辦、絕不寬貸。並呼籲社會大眾保持理性，不散布、轉傳未經查證之訊息，共同守護社會安定與全民安全。

更多鏡週刊報導

有格局、執行力又會做事 蔡英文向小英之友會力薦蘇巧慧

獨家！張文預謀第三波／8成按計畫書犯案獨漏一點 檢警急尋張文女友查犯案動機

張文預謀第三波／5度變裝犯案釀駭人死傷 4跡證曝張文波狀恐攻計畫