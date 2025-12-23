北檢成立防範恐怖攻擊應變小組 全力守護民眾安全

台北地檢署。呂志明攝



張文隨機殺人事件發生後，為因應日益複雜的安全威脅，台北地檢署依台高檢署指示，於昨(12/22)正式成立「防範恐怖攻擊應變小組」，以專業化、系統化的方式應對可能危害社會安全的事件，展現政府對維護公共安全的高度重視。

這次成立的應變小組由國安專組主任檢察官李仲仁擔任召集人，並由許智評、李明哲、楊舒雯、高肇佑、劉星汝及李安兒等6名檢察官組成。小組將專注於偵辦涉及網路、大眾運輸系統及公眾場所內的恐嚇與危害公眾安全相關案件，採取專責檢察官團隊辦案模式，以確保案件調查的效率與準確性。

台北地檢署已與台北市政府警察局、新北市政府警察局、法務部調查局台北市調查處及台北憲兵隊等多個單位建立橫向及縱向聯繫窗口，全面落實預警、通報、處置及宣導等應變機制。透過多方協作，執法機關將強化偵查作為，追蹤溯源並擴大查緝範圍，以有效遏止恐嚇行為及相關不當行為的擴散。

台北地檢署強調，針對任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全的行為，將依法律規定嚴查速辦，絕不寬貸。此外，呼籲社會大眾保持理性，不散布或轉傳未經查證的訊息，共同抵制不實資訊的傳播，攜手維護社會安定與全民安全。

