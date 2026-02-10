北檢指揮調查局國安站進行搜索 高金素梅是否捲國安案件尚待釐清

你是不是也以為，吃起來「不甜」的糯玉米，對血糖比較友善？千萬別被味覺騙了！真相可能讓你大吃一驚。 越不甜的玉米，血糖反而飆越快？ 楊斯涵營養師的美味生活指出，許多正在控糖或減重的人，常誤把玉米當蔬菜拼命吃，結果血糖不降反升。其實，玉米在營養分類上屬於「全穀雜糧類」（澱粉），而且不同品種，對血糖的影響天差地遠！並整理了市面上常見三種玉米的GI值秘密。 ．水果玉米（低-中 GI）：雖然甜，但水分多、總碳水相對低，血糖負荷反而最溫和．甜玉米（中 GI）：最常見的選擇，富含葉黃素，適量吃沒問題．糯玉米（高 GI）：是大魔王！雖然不甜，但幾乎全是極易消化的「支鏈澱粉」，血糖上升速度最快 降低GI值 4大實用技巧 1、澱粉替換術1:1原則：晚餐想吃玉米？沒問題！只要把原本要吃的白飯量減少即可。口訣：吃半根糯玉米=少吃1/4碗飯。2、改變進食順序：千萬別空腹單嗑玉米！先吃兩口青菜、再吃一口肉，最後才吃玉米。讓纖維與蛋白質幫你踩住血糖的煞車。 3、避開「糊化」陷阱：玉米濃湯、玉米糊這類烹煮時間長、已經軟爛的型態，消化吸收極快，GI值很高。建議選擇「保留完整顆粒」的蒸、煮玉米。4、挑選品種：如果可以選擇

常春月刊 ・ 1 小時前