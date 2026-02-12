北檢掌握高金素梅金流？陳佩琪對比賴清德財產：怎不比照柯文哲案先搜再說

農曆新年倒數，無黨籍立委高金素梅因涉助理費等案，被檢調無預警搜查、約談，震撼政壇，民眾黨前主席柯文哲太太、醫師陳佩琪今（12）日在臉書引述美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對媒體報導的評論，針對「檢察官有明確金流才申請得到搜索票」議題，以自身例子分享，質疑總統賴清德明顯有財產來源不明問題，為何檢廉不用去搜索？

陳佩琪指出，教授的理論基礎在於，「在沒有初步證據下，能跟法官申請到搜索票的、一定有明確金流，然後法官才會同意」，然而以她自身經歷來看，時任檢察官林俊言在搜索申請書上中自認的「不法金流」，私人部分有「買辦公室和財力不符」、「 2018年借2000萬房貸打選戰、選後立刻還清」、「5年存款619萬給小孩」3典理由；公務上則是眾望基金會的兩筆捐款，被列在貪瀆事證第33欄，檢方就是依此理由兵分54路來大搜索的。



細數賴清德財產 陳佩琪：來源不明不用查嗎？

​陳佩琪對比，賴清德有那麼多壽險的保單價值，在2021年花費3280萬元購入土地房產、2025年首次總統財產申報存款為1125萬4024元，較上次申報增加約909萬元，此外還送小孩去學費高昂的美國留學，明顯財產來源不明，「檢廉不用去搜索嗎？」且這還不包括早期爭議極大的南鐵東移案、收受建商政治獻金等。她直言，可以比照對付柯文哲案的方式，不管事實如何先搜索再說，搜出來的東西再編故事、做文章就行，「這樣可突顯王子犯法與庶民同罪！」

陳佩琪批評，大家心知肚明， 民進黨已失去最初的創黨初衷了，這幾年幹的狗屁倒灶的事情還會少嗎？台南百工百業都可以做起軍火生意來了， 更不用說之前大家都能朗朗上口的口罩、疫苗、快篩、超思蛋的爭議了。文末，陳佩琪也向民眾黨公職和支持者表示感謝，表示因他們去年付出了力量，柯文哲才能平安回家，「謝謝你們把阿北救出來！」

