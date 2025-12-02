北檢搜索中油、世曦 公司發聲了

▲台北地檢署上月接獲匿名檢舉後，2日兵分11路搜索，約談中油、台灣世曦工程等13人。（圖／NOWnews資料照，社會中心翻攝）

[NOWnews今日新聞] 中油位於桃園觀塘接收站（第三天然氣接收站），日前遭週刊爆料，外廓防波堤新建工程，涉及浮報工程預算。北檢今日兵分11路搜索中油、世曦工程顧問公司等處及相關人員住所，並傳喚採購相關人員、主管等共13人到案說明，釐清是否涉嫌圖利、背信等。對此，世曦強調，全力配合中油三接案司法調查，協助釐清案情。

先前《鏡週刊》報導指出，這起防波堤工程原訂預算僅約94億元，卻在短時間內連續多次追加，最後標案金額竟暴增至253億元，引發外界質疑。

對此，台北地檢署表示，上月11日接獲匿名檢舉信後，隨即召開多次專案會議蒐證，承辦檢察官在掌握初步事證後，於2日指揮法務部廉政署北調組與調查局北機站調查人員，持法院核發的搜索票前往中油公司、世曦公司及相關人員住家、辦公室等共11處進行搜索，同時通知13名與採購案相關的主管及人員到案說明，全案目前仍在持續調查釐清中。

世曦工程今回應，針對檢調今日因中油第三接收站案調查需要進入本公司調查一事，台灣世曦工程顧問股份有限公司聲明，本案日前於媒體報導後，本公司即將相關資料提供中油公司。現已進入偵查階段，本公司全力配合檢調單位偵辦，並依據檢調單位之指示，提供必要之文件與資訊；另經本公司調閱相關過程，並無外傳浮報百億的情事，本公司願意盡力協助釐清案情。

世曦工程說，公司秉持恪守專業倫理，並尊重司法調查程序，亦期盼透過司法程序釐清事實。目前本公司營運及各項業務推動不受影響，並持續致力於提供嚴謹、高品質之工程顧問服務。

另有關前任董事長施義芳先生是否接受調查一事，世曦工程表示，其目前未任職於台灣世曦，公司無從表示意見。

