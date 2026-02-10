北檢搜索高金素梅住處與辦公室 白委盼司法守住防線勿淪為打壓工具

無黨籍立委高金素梅住處與國會辦公室遭檢調搜索（圖／CTWANT資料照）

台北地檢署指揮調查局今（10）日前往無黨籍立委高金素梅住處及國會辦公室進行搜索，引發政壇關注。對此，民眾黨主席黃國昌表示，在案情尚未明朗前不宜過度評論，但仍期盼司法能捍衛公平正義的底線，而非成為執政者打壓異己的工具。

高金素梅住處今日清晨6時，遭檢調人員搜索。台北地檢署指揮調查局先前往她位於士林區陽明山菁山路的住處進行搜索，隨後再轉往台北市中正區青島東路的國會辦公室，相關行動引發外界高度關注。

高金素梅的助理表示，目前聯繫不到高金素梅本人，對於案件內容及搜索原因，暫不便對外說明。目前檢調人員進入辦公室後大門緊閉，媒體則在外守候，等待進一步消息。

針對高金素梅住處與國會辦公室遭搜索一事，民眾黨主席黃國昌受訪時指出，農曆年前聽到相關消息時「其實滿震驚的」，由於目前仍有許多情況尚未明朗，因此不便做出過多評論。

黃國昌表示，不過他仍希望司法能捍衛公平正義的最後一道防線，不要成為執政者打壓異己的工具，「希望不是這樣的狀況」。截稿前，檢調人員仍持續進行相關搜索行動，尚未對外公開說明搜索案由，高金素梅本人亦尚未對此事件作出回應。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

