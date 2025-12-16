北檢擴大招考26助理 檢察官妙文宣傳：若在國會受苦，可以考慮過來

台北地檢署檢察官林達。資料照片。讀者提供



台北地檢署近日公告115年檢察官助理招考簡章，首度大幅擴編招募26人，月薪至少新台幣5萬元，由於國會助理近期屢屢成為新聞焦點，不少助理也連署要求工作權。因此，北檢檢察官林達近日也在臉書發文協助宣傳，並以一句「如果在國會受苦了，可以考慮過來。」也讓平凡的徵才文章，多了一份暖心安慰。

台北地檢署首次擴大新招26位檢察官助理，報名期間是從2025年12月16日起至12月22日止，郵寄報名，以郵戳為憑。該職務說明，此次進用之檢察官助理之人員，屬性為約用人員，適用勞動基準法等相關權利義務事項。

至於薪資方面則是5萬元起跳，徵才說明表示，薪資採月薪制，自360薪點起敘，每月薪資新台幣50,076 元（內含勞工依法應自行負擔之勞健保等費用）；但具有高等考試、相當高等考試之特種考試、專門職業及技術人員高等考試及格者，自376薪點起敘，每月薪資新台幣52,301元。

甄試方式分為筆試與口試，筆試科目為刑事法，包含刑法、刑事訴訟法及特別刑法，考試時間2小時，採選擇題及申論或實例題方式，成績擇優參加口試；口試則就應試者的一般常識、法律專業、儀表談吐、工作經驗及細心度等進行綜合評分，筆試名單及地點將於12月29日下午4時公告，明年1月6日上午舉行筆試，口試名單於1月12日下午公告，並於1月14日分批進行口試。

另外，檢察官林達也在臉書發文協助宣傳，並以一句「如果在國會受苦了，可以考慮過來。」一番暖心安慰的話語，也引發網路討論。

