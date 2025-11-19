北檢擴大搜索太子集團涉案人員！ 尼爾公司負責人等4人到案

北檢二度搜索太子集團8名被告，圖為林姓負責人。（圖／翁靖祐攝）

台北地檢署11月4日發動搜索，並拘提23名被告，聲押禁見天旭科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯等5名幹部。最終除涂又文以30萬元交保外，其餘均收押。昨日（11月18日）再執行搜索行動並相繼約談8人。其中4人於昨日訊後諭知交保，其餘4名被告則分別於今日下午相繼抵達北檢複訊。

據了解，此次搜索行動中，昨日被裁定交保的4人皆為顥玥科技公司網路博弈客服人員，包括組長郭政誠60萬元交保，他僅湊到50萬元，因此檢察官改讓他以50萬元交保，其他3名則為林莉庭、蔣佳衡、吳品樺以30萬交保。

今日下午，其餘4名被告也相繼抵達北檢複訊，分別為尼爾公司的負責人林男、財務主管鄭女、天旭財務主管陳女、資訊主管郭男。

太子集團在柬埔寨興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。

