北檢昏昏欲睡？告發5大法官涉枉法裁判 黃國昌：誰教唆關說蔡宗珍

記者鄧宇婷／綜合報導

針對司法院5名大法官在審理過程中排除其中3人，疑似未符合舊制《憲法訴訟法》所規定須達三分之二評議門檻，卻仍作出新版憲訴法違憲判決，國民黨團今（22）日告發涉犯枉法裁判罪。對此，民眾黨團總召黃國昌今日受訪時指出，類似案件過往在北檢往往長期停滯，缺乏實質調查作為，案件被擱置後何時結案，更進一步指控，相關判決後續出現疑似府院介入司法的關說情事，要求「總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？」

黃國昌表示，「台灣人民應該都不會有什麼樣的懷疑啦，目前檢調就控製在民進黨的手上，看顏色辦案，幫賴清德追殺他政治上的競爭對手。」他更直言，於幫民進黨辦事的那些人，「北檢通常都是昏睡非常非常的久，根本沒有進行任何積極的調查。」

針對5名大法官，黃國昌以重話批評，稱其行徑已明顯逾越法律紅線，「這次這5位綠色獨夫，他們所幹的事情是明確違法，當然構成了枉法裁判罪。」即使完成告發，「台北地檢署會查嗎？我再跟各位保證，就把案子放在那邊，什時候偷偷先結了，可能社會大眾也無從得知。」

黃國昌進一步指出，這5位「綠色的司法獨夫」，無視於憲法訴訟法的規定，「新法他們說違憲，舊法他也不遵守，他的意思是『我愛怎麼幹就怎麼幹』。」他痛批，這五位大法官顯然忘了什麼叫做依法審辦，就像賴清德忘了什麼叫做依法行政。

黃國昌最後感嘆，在法治國裡面，依法行政和依法審判，是最基本的原則。令人遺憾的是，在過去短短一個禮拜，「由賴清德所率領的民進黨政府把依法行政和依法審判全部丟到垃圾桶裡面去了」，賴清德借由實際的行為宣告，「台灣目前已經進入了賴清德說了算的獨裁體制。」

此外，黃國昌也透過臉書發文，進一步點名近期媒體出現「匿名放話滿天飛」，質疑是為替該判決洗地。他批評，「民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。」

黃國昌特別點出，上報的一篇報導內容更引發嚴重疑慮，文中提及「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』」，他質疑，這樣赤裸裸的司法關說內容，竟然被直接寫出，令人難以置信。

黃國昌要求總統府與行政院公開說明，該名「有深交的黨政高層」究竟是誰，「該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？」。他強調，府院若涉及司法關說，「這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為」，所有參與者都應立即負起政治責任，辭職下台，檢方也應依法啟動調查。

黃國昌並指出，推動多年的不法關說罪，已於今年5月三讀通過並由總統公布，相關刑責已有明確法律依據，檢調更不應視而不見。

