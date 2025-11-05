北檢查京華城洩密案！傳喚《菱傳媒》社長陳申青作證 訊後請回

前《菱傳媒》社長陳申青。

京華城案在偵訊期間，因陸續有媒體獨家刊出偵查內容，讓台北地檢署被釘得滿頭包，北檢為自清，陸續傳喚撰稿記者等人作證，今日上午也以證人身分傳喚《菱傳媒》前社長陳申青釐清案情。

陳申青2021年擔任《菱傳媒》社長，京華城案偵訊期間，《菱傳媒》陸續刊出〈檢廉赴一銀查扣神秘保險箱，全面追柯文哲親友金流〉、〈柯文哲的冷錢包找到了！關鍵金鑰下落不明〉以及〈柯文哲疑被查到不明金流，北檢考慮改用收賄重罪聲押〉等報導。由於相關內容除檢調外，僅柯文哲的辯護律師鄭深元等人知情，引發諸多揣測。

廣告 廣告

其中最受外界矚目的是有關柯文哲「冷錢包」的新聞。《菱傳媒》報導指出，檢調早在去年8月30日與9月27日兩波搜索，共77處地點時，已查扣冷錢包，並強調若辦案人員取得「助記詞（Seed Phrase）」，就能比對虛幣流向。但北檢後續查證已排除冷錢包與涉貪有關，卻因偵查不公開，無法主動澄清，反而陷入洩密爭議，之後更是被民眾黨群起追殺。

輿論延燒，北檢分他字案調查有無洩密情事，並陸續傳喚《鏡週刊》、《菱傳媒》、《三立新聞》記者到案說明，今再以證人身分傳喚前菱傳媒社長陳申青出庭作證，稍早訊後請回，面對媒體提問有無和黃國昌聯絡，他搖了搖頭，隨後離去。



回到原文

更多鏡報報導

太子集團在台詐騙洗錢45億 劉世芳：首腦有多重國籍查察不易

太子集團洗錢網現形！把台灣當成博弈洗錢基地 主嫌人資長遭聲押

打詐體系升級 警政署29名高階警官異動、保二總隊職務升階