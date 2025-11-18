北檢查扣太子集團名下26輛豪車 考慮變價拍賣

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。調查局提供



台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）在台設立據點，進行跨國洗錢、博奕等非法行為，日前查扣太子集團及相關被告名下的豪車26輛，由於這些豪車幾乎都是太子集團在台灣主要領導、中國籍的李添所有，北檢避免因時間久置導致這些豪車的價值減損，有意將這些犯罪所得進行變價拍賣，今(11/18)日上午提訊名下有登記豪車的在押被告辜淑雯、及李添在台特助李守禮、司機邱子恩，由北檢變價小組進行偵訊，訊後還押台北看守所。

北檢為了確認查扣的豪車是否可以變價拍賣，今(11/18)日提訊押的辜淑雯、李守禮。呂志明攝

總部位於柬埔寨的跨國企業太子集團，創始人兼董事長陳志，涉嫌指示集團成員在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局，該騙局從美國和世界各地的受害者手中竊取了數十億美元。

北檢想要確認查扣的豪車是否可以變價拍賣，今(11/18)日提訊在押被告李守禮、邱子恩。呂志明攝

太子集團在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務。然而，陳志及其集團高層暗中將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。當陳志及其共謀者，隨後將部分犯罪所得用於奢侈旅行和娛樂，並進行奢侈消費，例如購買手錶、遊艇、私人飛機、度假別墅、豪車。

太子集團陳志遭美國起訴後，目前有如人間蒸發。照片取自太子集團官網。

其中太子集團位於台灣的據點進行洗錢，集團成員利用母公司挹注的資金在台大量購買豪宅、名車，當台北地檢署分案偵辦後，為了避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產獲准，這包括不動產18筆（含和平大苑11戶）、車位48個，兩者光實價登錄計價就達38億1421萬餘元。此外，還有各式豪華名車26輛，共值4億7758萬餘元，以及銀行帳戶60個，存款餘額2億3587萬餘元，全部扣押物總價值達45億2766萬餘元。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。資料照。調查局提供

據了解，集團在台最高領導者、中國籍的李添，非常喜愛名車，台灣的26輛豪中,幾乎都是他花重金購得，這些豪車包括布加迪 Bugatti「Chiron 山豬王」以及堪稱「公路合法的賽車」的 Ferrari Monza SP2、全球限量的 McLaren Senna LM、勞斯萊斯、藍寶堅尼、賓士等多部豪車。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，不法資產也赫見法國超跑品牌Bugatti的古董老爺車。資料照。調查局提供

檢察官認為這些查扣的豪車應該為集團犯罪所得，由於這些豪車保存不易，為了避免因時間久置導致這些豪車的價值減損，有意將這些犯罪所得進行變價拍賣，今(11/18)日上午提訊名下有登記1輛豪車的在押被告辜淑雯、及李添在台特助李守禮、司機邱子恩，由北檢變價小組進行偵訊，訊後還押台北看守所。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志熱愛蒐集名車，「4大神獸」布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder、布卡堤老爺車和Dior速可達均遭到扣押。資料照。調查局提供

