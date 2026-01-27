北檢查扣太子集團犯罪所得 士林分署2/3拍賣

（中央社記者謝君臨台北27日電）法務部行政執行署士林分署今天表示，將於2月3日舉辦太子集團李姓被告動產案件變價拍賣會。其中，最受矚目的標的是檸檬黃色系搭配鈀金配件的愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包。

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於去年10月8日起訴陳志等人。台北地檢署去年10月15日主動分案偵辦太子集團洗錢案，已展開多波搜索行動，聲押禁見9人獲准。

士林分署新聞稿表示，將於2月3日上午約10時30分，在士林分署一樓拍賣室舉辦由北檢囑託辦理的太子集團李姓被告動產案件變價拍賣會；另於同日下午3時許在同一拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，邀請民眾到場參與競標。

士林分署指出，北檢偵辦太子集團人員涉犯詐欺案，查扣李姓被告持有多項犯罪所得，包括二手名牌包，如HERMES（愛馬仕）、STEFANO RICCI、CHROME HEARTS（克羅心）、GOYARD、PRADA、BALENCIAGA（巴黎世家）、DIESEL；二手名牌鞋款，如CHANEL（香奈兒）、CHRISTIAN DIOR、BALENCIAGA、JORDAN、NIKE及茶具等33筆物件。

新聞稿指出，拍賣會最受矚目的標的，是愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包；另有多款經典JORDAN系列運動鞋。為儘早補償被害人財產上所受損失，上述精品標的於案件偵查中特囑託士林分署辦理變價拍賣。

士林分署表示，本次「123聯合拍賣會」的不動產部分橫跨台北市北投區、南港區、內湖區、士林區與新北市汐止區、三芝區等地區，合計逾27筆土地及1個龍巖靈骨塔位同步拍賣；另有詠嘉科技股份有限公司與國寶服務股份有限公司的股票、元江投資有限公司出資額，以及數百件女裝等多項動產標的。

士林分署指出，上午場次太子集團案物件登記時間為上午10時至10時30分，並於10時30分準時開拍；下午場次123聯合拍賣會物件登記時間為下午2點30分至3時，並於3時整準時開拍。應買人均須攜帶身分證辦理登記，公司另檢附公司登記事項卡，才能領取號碼牌入場競標。（編輯：李亨山）1150127