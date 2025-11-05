北檢查辦太子集團洗錢案 豪乳甜美女特助意外成「嬌點」

女特助劉純妤15萬交保。

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，昨（4日）搜索和平大苑等47處所，拘提25名被告移送北檢複訊，訊後將在台博弈公司天旭人資長辜淑雯聲押禁見，其餘員工以70萬至5萬元不等金額交保，其中陳志陸籍親信李添在台聘請的助理劉純妤因白皙美貌與雄偉身材意外成為本案「嬌點」，她結束偵訊後以15萬交保，離開地檢署前臉上還帶著甜美燦笑，露出一口潔白牙齒。

太子集團為掩飾犯罪所得，在台灣成立多家空殼公司協助洗錢，並購買台北市和平大苑11處房產，其中位於101大樓的天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招攬資訊人才設計線上博弈程式，顥玥公司員工擔任線上博弈客服，等同將台灣當作太子集團的博弈基地，王昱棠在美方公告制裁後，先指示下屬將用來隱匿贓款的豪車過戶到他人名下或開往別處藏匿，並將台灣太子名下千萬元轉到尼爾公司名下。

此外，太子集團還招募台灣人到帛琉置產洗錢，有3名女子黃婕、施亭宇以及王蕾絢遭到美方制裁，其中王蕾絢因人在境外未被拘提到案。

台北地檢署上月15日分案查辦，向台北地方法院聲請扣押和平大苑的11處豪宅及多輛名車，扣押物中最引人注目的莫過於1.5億元的Bugatti Chiron「山豬王」、Bugatti古董老爺車、全球限量499輛的法拉利「LaFerrari」等，資產總價值逾45億元。

Bugatti Chiron「山豬王」，價值1.5億元。

Bugatti古董老爺車。



